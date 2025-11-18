군산시, 차세대 CCU 실증 연구 착수⋯탄소중립 앞장

2028년 소규모 실증 완료·SAF 대응 기술 확보

지난 7월 진행된 차세대 CCU 기술고도화사업 추진 업무 협약식. /사진제공=군산시

군산시가 ‘2025년도 차세대 CCU(Carbon Capture Utilization, 이산화탄소 포집·활용) 기술 고도화사업 실증연구과제’ 추진에 본격 시동을 걸었다.

시는 한국에너지기술연구원을 주관으로 전북특별자치도‧국립 군산대와 지난 7월 업무협약을 맺고 협력체계를 구축해 추진 중이라고 18일 밝혔다.

이번 사업은 시가 지난 4월 25일 과학기술정보통신부가 공모한 ‘2025년도 차세대 CCU 기술고도화사업 실증 연구과제’에 최종 선정되면서 추진됐다.

이 사업의 핵심인 CCU 기술은 산업현장에서 발생하는 이산화탄소(CO₂)를 포집한 뒤 재생에너지 전력 기반으로 수전해 된 그린수소(H2)를 활용해 합성원유를 제조하는 공정 기술이다.

특히 탄소를 새로운 에너지 자원으로 전환하는 탄소순환형 친환경 연료생산 기술이자, 정부의 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 달성과 2050 탄소중립 비전 실현을 뒷받침할 핵심기술로 평가되고 있다.

이런 연유로 시는 이번 사업을 통해 이산화탄소 자원화 기술 상용화와 친환경 탄소중립 산업도시로 진일보할 기반을 마련해 나간다는 방침이다.

먼저 2028년까지 하루 약 48리터의 합성원유를 생산하는 소규모 실증을 완료하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 토대로 대규모 상용화 공정으로의 확장 가능성을 검증할 계획이다.

무엇보다 국제적으로 항공 부문 탈탄소화를 위해 지속가능항공유(SAF)의 혼합 의무화도 확산되고 있어 기술고도화의 필요성도 더욱 높아지고 있다.

지속가능항공유(SAF)는 원료와 제조방식에 따라 △폐식용유(UCO) △나무 및 폐목재 등에서 얻은 바이오원료(목질계 바이오매스) △이산화탄소와 그린수소로 제조하는 e-Fuel 등으로 구분된다.

이중 e-Fuel이 재생에너지 기반전력으로 생산되기 때문에 온실가스 감축효과가 가장 높고, 산림파괴나 식량 경쟁이 없는 궁극적인 탄소중립형 연료로 평가받고 있다.

우리나라 또한 2027년부터 지속가능항공유(SAF) 혼합사용을 단계적으로 의무화할 예정이다.

시는 이번 사업을 통해 포집-전환-활용이 연결된 지역형 탄소순환 산업생태계를 조성하고, 실증단계를 마친 기술의 상용화 기반과 전문인력 양성체계를 마련할 계획이다.

강임준 군산시장은 “모두가 체감하고 있는 기후위기라는 큰 변화 앞에 지속가능하고 친환경적인 기술의 육성은 시급한 과제”라며 “아낌없는 행정적 지원으로 지역 경제는 물론 탄소중립에 앞장설 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

군산=이환규 기자

