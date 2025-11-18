74년 만에 받은 화랑무공훈장⋯부안군, 故 이만석 대위 유족에 전수

“늦었지만 돌아온 명예…군이 꼭 챙겼다”

권익현 군수는 참전유공자 고(故) 이만석 대위의 자녀 이해홍(71) 씨에게 화랑무공훈장을 전수했다. /부안군 제공

6·25전쟁 참전 영웅에게 부여된 무공훈장이 74년 만에 부안으로 돌아왔다.

부안군은 18일 군수실에서 참전유공자 고(故) 이만석 대위의 자녀 이해홍(71) 씨에게 화랑무공훈장을 전수하며 고인의 전공과 명예를 되새겼다.

이만석 대위는 6·25전쟁 당시 육군 7사단 3연대 소속으로 참전해 탁월한 전공을 세우며 화랑무공훈장 서훈 대상자로 결정됐다. 그러나 1962년 제대 이후 초대 백산면 예비군 중대장을 맡는 등 지역 안보 기반 강화에 기여했음에도, 2007년 작고할 때까지 정작 훈장은 전달받지 못한 채 기록으로만 남아 있었다.

이해홍 씨는 뒤늦게 받은 부친의 훈장을 바라보며 “아버지께서 생전에 무공훈장을 받으셨다면 얼마나 기뻐하셨을지 생각한다”며 “늦게나마 아버지의 명예를 되찾아주신 모든 분들께 깊이 감사드린다”고 말했다.

권익현 부안군수는 “조국 수호를 위해 목숨을 걸었던 참전용사들께 우리가 드려야 할 예우는 늦지 않아야 한다”며 “앞으로도 국가유공자와 유족을 위한 지원과 예우를 한층 강화해 나가겠다”고 강조했다.

이번 전수식은 국방부와 육군이 2019년부터 추진 중인 ‘6·25전쟁 무공훈장 찾아주기’ 사업의 일환이다. 그동안 미전수된 훈장을 유가족에게 돌려드리는 국가 단위 프로젝트로, 부안군도 지속적으로 발굴·전수 절차를 지원하고 있다.

부안=홍경선 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지