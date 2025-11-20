진보당 “전주시의회 윤리특위 안건 즉각 상정하라”

전주시의회, 내달 4일 본회의 상정 예정

전주시의회

진보당 전주시 갑을병지역위원회가 각종 비위로 물의를 빚은 전주시의원들에 대한 전주시의회 윤리특별위원회 안건 상정을 촉구했다.

진보당 전주시 갑을병지역위원회는 20일 전주시청에서 기자회견을 열고 “전주시의회 윤리심사자문위원회가 전주시의원 10명에 대한 윤리특위 회부를 공식 권고했는데도, 남관우 전주시의회 의장은 지난 17일 본회의에서 해당 안건 상정을 독단적으로 보류하는 결정을 내렸다”며 이같이 밝혔다.

이들은 “남관우 의장은 ‘언론에 내용이 누설됐다’는 명분을 내세웠으나, 이는 중대 비위를 저지른 의원들을 보호하려는 ‘제 식구 감싸기’에 불과하다”고 비판했다.

진보당 전주시 갑을병지역위원회는 “남관우 의장은 윤리자문위의 권고대로 의원들에 대한 윤리특위 회부 안건을 즉시 본회의에 상정하라”며 전주시의회의 책임 있는 자세를 요구했다.

이와 관련해 전주시의회는 다음 달 4일 윤리특위에 해당 안건을 상정한다는 입장이다.

한편 전주시의회 윤리자문위는 지난 13일 최용철 위원장 등 행정위원회 소속 의원 7명을 비롯해 이국·전윤미·한승우 의원의 윤리특위 회부 권고를 의결했다.

김학송 의원을 제외한 행정위원회 의원들은 지난 3월 대통령 탄핵 정국과 산불이 번질 때 관광성 연수를 다녀왔다.

또 이국 의원은 대한노인회 전주시지회장 선거를 앞두고 특정 후보를 지지해달라는 문자메시지를 지역구 주민들에게 보내 선거 개입 논란을 빚었다. 전윤미 의원은 자신의 업체 등에 일감을 몰아준 의혹이 제기됐다. 한승우 의원은 소속 상임위원회 활동과 관련한 이해충돌 문제가 불거졌다.

