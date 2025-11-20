법무법인 혜강, 한국BBS 익산지회에 후원금 전달

지역 청소년 위한 꾸준한 나눔 눈길

익산 소재 법무법인 혜강(대표변호사 최수경)이 19일 한국BBS 익산지회(회장 김이남)에 후원금 100만 원을 전달하고 있다./사진 제공=법무법인 혜강

익산 소재 법무법인 혜강(대표변호사 최수경)이 19일 한국BBS 익산지회(회장 김이남)에 후원금 100만 원을 전달했다.

이번 후원은 오는 29일 한국BBS 익산지회 모범청소년 장학금 전달식에 앞서 지역 청소년들에게 도움을 주기 위해 마련됐다.

법무법인 혜강은 진폐·난청·산업재해·민사·형사·외국인 사건 등 다양한 분야에서 전문적인 법률서비스를 제공하고 있으며, 한국BBS 익산지회를 비롯해 지역 내 여러 기관·단체에 생수와 후원금을 매년 꾸준히 지원하고 있다.

최수경 대표변호사는 “앞으로도 청소년들과 어려움을 겪고 있는 지역주민들을 위해 나눔과 봉사를 꾸준히 실천하겠다”고 밝혔다.

김이남 회장은 “청소년과 지역주민, 지역사회를 위해 항상 노력하는 법무법인 혜강이 있어 지역의 밝은 미래가 보인다”며 감사의 뜻을 전했다.

익산=송승욱 기자

