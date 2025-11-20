‘30대 청년층 순유입’ 익산 청년정책, 성과로 증명

지난해 490여 명 이어 올해 7월까지 440명 증가…청년 전체 인구도 반등세 청년경제국 신설·정착지원 패키지·참여 활성화 등 청년 정착 기반 조성 결실

익산시가 지난 8월 청년 창업 생태계 조성 프로그램을 진행하고 있다./사진 제공=익산시

정헌율 시장의 주도 아래 꾸준히 추진돼 온 익산시 청년정책이 30대 청년층 순유입이라는 성과로 이어지고 있다.

20일 시에 따르면, 익산지역 30대 인구는 지난해 490여 명 증가했으며 올해도 7월까지 440여 명이 늘어나는 등 뚜렷한 순유입 전환 양상을 보이고 있다. 같은 기간 청년 전체 인구도 반등세로 돌아섰다.

이는 시가 인구 감소와 청년 유출이라는 구조적 문제에 대응해 ‘청년이 살고 싶은 도시, 기회가 있는 도시’를 목표로 청년정책 전반의 틀을 과감히 재편해 온 결과다.

청년이 선택하고 머무르는 도시로의 체질 개선이 시작됐음을 상징적으로 보여주고 있다는 평가가 나온다.

시는 그간 단편적이고 일회성에 머물렀던 기존 정책에서 벗어나, 청년이 익산에서 살아갈 이유를 만드는 정착 기반 조성에 초점을 맞춰왔다.

올해 초에는 조직개편을 통해 청년경제국을 신설하고 청년일자리과를 중심으로 일자리·창업·정책 기능을 통합했다. 이를 통해 부서 간 협업을 강화하고, 각종 청년정책이 현장에서 빠르게 실행될 수 있도록 정책 집행력을 높였다.

청년의 취업·창업·주거를 아우르는 실질적인 지원도 활발히 이뤄지고 있다. 익산형 근로청년수당을 비롯해 원광대학교·국가식품클러스터 등과 협력한 현장 중심 교육과 취업 프로그램이 취업률 제고에 기여하고 있다.

특히 올해부터 추진 중인 전입 청년 정착지원 패키지는 정 시장이 강조해 온 정착 기반 조성의 핵심 사업으로, 지속가능한 청년 유입 구조의 토대를 구축했다.

창업 생태계 조성도 성과를 내고 있다. 청년시청을 거점으로 로컬창업스쿨, 전문가 멘토링, 마케팅 컨설팅, 액셀러레이팅 프로그램 등을 운영하며 창업 초기 진입 장벽을 낮췄으며, 실제 매출 증가와 투자 유치에 성공한 사례도 다수 등장했다.

아울러 시는 청년이 직접 정책에 참여할 수 있도록 청년정책 실무협의체, 청년희망 네트워크, 청년정책위원회를 운영하고 있으며, 최근에는 누구나 자유롭게 의견을 제시할 수 있는 온라인 창구 청년정책 제안소 운영을 시작해 접근성과 개방성을 높였다.

시는 앞으로도 주거·일자리·생활·참여를 아우르는 정착 패키지 고도화, 지역 대학 및 혁신기관과 연계한 커리어 플랫폼 구축, 산업 맞춤형 교육 및 로컬 창업지원 강화, 청년 참여 거버넌스 확대 등을 통해 청년친화도시 완성에 박차를 가할 계획이다.

정 시장은 “청년이 머무를 수 있는 기반을 하나씩 마련해 온 결과가 이제 눈에 보이는 수치로 나타나고 있다”며 “청년이 떠나던 도시에서, 돌아오고 머무는 도시를 넘어 선택받는 도시로 익산을 완성해 나가겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지