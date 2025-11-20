1조 2000억 원 ‘인공태양’ 연구시설 유치 공모 PT 평가 ‘디데이’ …꽉 막힌 전북 현안 희망 될까

김관영 지사, 21일 한국연구재단 대전청사에서 발표 평가에 연사로 나서 전북, 삼중소외로 국가균형 관점서 핵융합 연구시설 유일한 대안 급부상

정부에서 추진 중인 인공태양 연구시설 부지 공모 프레젠테이션(PT) 발표일이 밝았다.(관련기사 2면)

전북특별자치도에 따르면 김관영 지사는 21일 오후 과학기술정보통신부가 전국 지방자치단체를 대상으로 한 인공태양(핵융합) 연구시설 부지 공모 발표 심사에서 자신이 연사로 나서 유치를 향한 전북의 의지를 보여준다는 전략이다.

PT 장소는 한국연구재단 대전청사에서 마련되며 전북 등 공모를 신청한 지자체별로 발표 20분, 질의 답변 30분이 차례로 주어지며, 최종 후보지 발표는 이달 말쯤으로 예상되고 있다.

김 지사는 이날 새만금 고속도로 개통식을 마치자마자 잰걸음으로 발표 장소로 향한다.

전북자치도는 탄소중립 시대를 맞아 에너지 자립의 핵심 기술로 평가받는 핵융합 분야는 글로벌 시장 규모만 10년 내 400조 원 이상 증가할 것으로 내다봤다.

이런 가운데 정부는 1조 2000억 원 규모의 인공태양 연구시설 부지 공모를 진행해 전북 군산(새만금), 전남 나주, 경북 경주 등 3개 지역이 신청을 마친 상태다.

전북의 경우 지난 18일 비공개로 진행된 새만금 후보지에서 현장실사가 1시간 진행됐는데 국가균형 관점에서 핵융합 연구시설의 유일한 대안 부지로 급부상할지 주목된다.

이번 유치전은 전북을 비롯해 전남, 경북과 3파전 경쟁 구도로 압축돼 있다.

전북도에 따르면 당초 포항이 유치 신청을 할 것으로 보였으나 공모 직전 이를 철회하면서 경북도가 나서서 경주에 힘을 실어주는 양상이다.

글로벌 생명경제도시를 표방하는 전북은 무한한 잠재력을 가진 새만금을 후보지로 내세우면서 지역에 인공태양 연구시설을 유치하기 위해 정치권뿐 아니라 도민 모두 합심해 나섰다.

이재명 정부 출범 6개월이 채 지나지 않은 가운데 대형 국책사업이 서남권(전남)에 집중되는 흐름을 보이면서 전북은 여전히 ‘삼중소외’ 지역이라는 오명을 벗지 못하고 있다.

최근 삼성SDS 국가 AI-컴퓨팅센터, 오픈AI–SK 공동 글로벌 AI데이터센터, 분산에너지특화지역 및 ESS 사업 선정 등 연이어 전남이 연타석 홈런을 치면서 지역사회는 전북이 정부 핵심정책에서 배제되고 있다는 우려가 나오고 있기 때문이다.

이재명 대통령은 지난 5월 전북 대선 유세에서 수도권 집중, 영남 중심 개발, 호남 내 전북 차별로 이어지는 ‘삼중소외론’을 언급하며 전북을 미래 산업과 균형발전의 거점으로 육성하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

이 대통령은 당시 새만금 사업이 30년 넘게 지연된 국가적 과제로 규정하고 조속한 완공과 재생에너지·산업·연구 거점 조성을 약속했다.

새만금은 현재 글로벌 메가샌드박스, RE100 산업단지 조성 등 정부 국정과제를 통해 첨단전략산업기지와 재생에너지 허브로 육성되고 있다.

특히 항만·철도·공항 등 편리한 교통 접근성과 광활한 산업 부지를 갖추고 있어 대규모 첨단산업·연구시설 유치에 적합한 입지로 평가된다.

전북은 2009년 한국핵융합에너지연구원과 협약을 맺고 2012년 플라즈마기술연구소를 개소하는 등 관련 연구 기반이 조성돼 있다.

정부의 국가균형성장 5극·3특 정책에서 전북특별자치도가 서남권 종속 지역이 아니란 점에서 균형 있는 정책 배분이 필요하다는 여론이 나오고 있다.

전북도는 일단 새만금 지역에 산업·연구 거점 조성을 위한 준비가 대부분 마무리된 상태여서 향후 대규모 첨단산업·연구시설 유치에 속도를 낼 수 있다는 입장이다.

김 지사는 “이제 16년 전부터 착실히 수행해온 미래 첨단 에너지 산업을 새만금에서 현실로 마주할 때가 됐다”며 “인공태양 연구시설 유치가 전북이 대한민국을 이끌어나갈 차세대 에너지 연구 중심지로 우뚝사게 만들 것으로 기대한다”고 말했다.

김영호 기자

