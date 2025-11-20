김철문 전북경찰청장, 어린이 등하굣길 안전확보 캠페인 참여

전북경찰청

김철문 전북경찰청장이 20일 전주화정초등학교에서 학생들과 학부모, 시민들을 대상으로 진행된 어린이 등하굣길 안전확보 캠페인에 동참했다.

캠페인은 어린이 대상 범죄예방 필요성이 커짐에 따라 등하굣길 안전을 강화하고 지역사회 전반에 어린이 보호 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

아동과 학부모들에게는 스스로 위험에 대처할 수 있도록 유괴 예방 행동 요령을 안내하고, 일반 시민들에게는 인식 개선을 위한 홍보를 진행했다.

김철문 청장은 “아이들이 안전하고 행복한 환경을 조성하기 위해 지역사회 모두의 관심과 협력이 필요하다”며 “경찰은 아동대상 범죄를 엄정하게 처리하고 지속적으로 어린이 등하굣길 안전을 위해 노력하겠다”고 말했다.

