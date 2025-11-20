"지역경제 활성화 위해 지역업체의 하도급률 60% 이상을”

지역업체 하도급률 제고 위해 대형건설사 본사 합동 방문 전북특별자치도’와 ‘대한전문건설협회 전북특별자치도회

‘전북특별자치도’와 ‘대한전문건설협회 전북특별자치도회(회장 임근홍)’가 도내에서 시행중인 대형 건설사업에 지역업체 하도급 참여 확대와 지역자재 사용률 제고를 위해 최근 인천광역시 연수구에 위치한 포스코이앤씨 본사를 합동 방문했다.

도와 협회는 도내 대형 건설사업에 지역업체의 하도급률 60% 이상과 지역자재 및 장비, 인력 사용률 80% 이상을 적극 건의하고 관내 전문건설업체의 협력업체 등록 확대를 요청했으며, 지역업체 활용시 인센티브를 부여하는 도 지구단위계획 수립지침 주요 내용을 설명했다.

이 자리에 함께한 전북특별자치도 지역정책과 건설수주팀 손민 팀장은 “도내에서 이루어지고 있는 대형 건설 현장에 우리 지역업체가 다수 참여하게 되면 지역경제 활성화는 물론 자연스레 해당 사업의 홍보와 기업 이미지 거양에도 큰 효과를 불러 일으킨다”며, “건설산업의 활성화는 즉각적인 일자리창출과 동시에 지역의 장비 및 건설자재의 소비로 지역경제에 긍정적인 효과가 크므로 지역업체 참여율을 높여서 지역발전에 힘을 보태달라”고 했다.

협회 관계자도 “도내 업체에 대한 배려와 안배로 지역과 상생·발전하는 사회적 기업이 되어달라”고 요청했다.

이에, 포스코이앤씨 측은 “추진 중인 사업과 향후 계획하는 사업에 도와 협회의 건의를 반영하여 지역업체의 하도급 참여를 적극 검토하고 지역과 상생발전 할 수 있는 방안을 모색하겠다”고 긍정적으로 답했다.

포스코이앤씨는 현재 전주 서신동 감나무골 주택재건축사업과 기자촌 주택재개발사업, 에코시티 16BL 공동주택건축사업, 군산 나운주공 3단지 주택 재건축사업과 구암동 공동주택건축사업, 익산 중앙동 주상복합아파트 건립을 진행하고 있다.

한편, 전북특별자치도는 ‘전북특별자치도 지역건설산업 활성화 촉진 조례 제8조’에 따라 지역정책과 내에 건설수주팀을 구성·운영해 도내 민간 공동주택 건설공사에 보다 많은 지역업체가 참여할 수 있도록 협회와 민관 합동세일즈단을 구성해 도내에서 대형건설공사를 시행하고 있는 건설업체 본사와 현장사무소를 방문하고 지역업체 수주 물량 확대를 지속적 건의하고 있다. 홍보 책자 및 유인물도 제작해 대형건설사에 발송하는 등 홍보 세일즈 활동을 이어가고 있다.

앞으로도 민관 합동세일즈단은 보다 많은 건설 수주물량 확보로 지역 건설경기를 활성화하고 그로 인해 침체된 지역경제에 활기를 불어넣기 위해 보다 적극적으로 현장 중심의 지역업체 홍보 및 세일즈 활동을 폭넓게 펼칠 계획이다.

이종호 기자

