짜고 치는 전주시 용역?…프로구단, 관광케이블카 논란

전주시의 연구용역을 두고 결론을 미리 내놓고 정당성만 부여하는 ‘짜고 치는 용역’이란 혹평이 나오고 있다.

김세혁 전주시의원은 20일 문화체육관광국에 대한 행정사무감사에서 “전주시 프로스포츠 구단 창단 용역은 전문가 24명 설문에 의존한 부실 조사였다”고 지적했다.

김 의원은 “도시 스포츠 정책을 단 24명의 의견으로 결정한다는 것은 상식적으로 불가능하다”며 “결론을 미리 정해놓고 용역을 끼워 맞춘 것 아니냐”고 비판했다.

그는 용역 연구원과 동일 기관 소속 연구원들이 설문 응답자로 포함된 사실을 지적하며 “연구자와 응답자가 같은 기관이라는 것 자체가 연구의 독립성을 무너뜨리는 구조”라고 질타했다.

그러면서 김 의원은 “전주시는 여자농구 창단을 사실상 밀어붙이고 있다”며 “용역조차 두 종목(여자배구·여자농구) 모두 적합하다고 했는데, 무엇을 근거로 여자농구만 선택했는지 납득하기 어렵다. 처음부터 여자농구 창단을 전제로 한 것 아니냐는 의심이 든다”고했다.

전주관광 케이블카 타당성 설치 용역에 대한 객관성도 도마 위에 올랐다.

최서연 전주시의원은 “전주관광 케이블카 용역은 추진이 예정된 사업에 ‘형식적 타당성’을 부여하기 위해 2억 원을 투입한 것으로 볼 수밖에 없다"고 지적했다.

최 의원은 “전주시는 용역에 착수하기도 전에 사업 추진을 기정사실화 시켰다”며 “용역 내용으로 적절하지 않은 공모·협약과 같은 후속 행정절차 추진을 이유로 용역을 일시정지하는 등 전 과정이 사업 추진을 향해 움직여왔다”고 밝혔다.

이어 “이번 용역은 사업 추진의 정당성을 확보하기는커녕 오히려 행정에 대한 신뢰를 훼손하는 결과를 초래하고 있다”며 용역 전면 재검토, 중단을 요구했다.

이국 전주시의원도 전주관광 케이블카 설치 타당성 용역의 결과 보고서 미공개, 사고이월 처리 등을 지적하며 용역의 객관성·공정성에 대한 의구심을 제기했다.

그러면서 이 의원은 “용역 지연이 시장 공약사업 추진을 위한 특정 결론 유도 의혹으로 이어질 수 있다”고 우려하며 전주시가 발주하는 용역 전반의 투명성, 신뢰성, 공정성 확보를 위한 제도 개선을 강조했다.

