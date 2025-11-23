전북자치도·호남향우회, 전주 올림픽 유치 업무협약

호남인 화합의 장서 올림픽 유치 의지 결집…우수 향우 표창 수여 김관영 지사 “전 세계 향우 힘 모을 때 가능”, 지역균형발전 감사패 받아

전북특별자치도는 전국호남향우총연합회와 ‘전주 하계올림픽 성공 유치를 위한 업무협약’을 체결했다고 23일 밝혔다.

지난 22일 잠실학생체육관에서 연합회 정기총회 및 화합한마당 행사가 열린 가운데, 함께 개최된 협약식에는 김관영 도지사와 최순모 연합회장이 참석했으며, 연합회는 향우회가 보유한 전국적 네트워크를 활용해 올림픽 유치 홍보와 지지 확산에 나서기로 했다.

또 양 측은 연합회 주요 행사에 홍보부스를 운영하고 공동 홍보활동을 전개할 예정이다. 국내외 여론 조성 및 유치 기반 강화를 위한 다양한 사업도 추진된다.

이날 행사에는 전국 각지 호남 향우 6000여 명이 참여했으며, 김동연 경기지사, 김영록 전남지사 등 광역자치단체장과 더불어민주당, 국민의힘 소속 국회의원들이 함께했다. 지역 발전과 소통을 위한 네트워크 강화의 장으로 마련됐으며, 호남인들의 화합과 단결을 다졌다.

김 지사는 지역사회 발전과 향우회 활성화에 힘쓴 우수 회원들에게 표창장을 수여하며 노고를 격려했다. 수상자들은 지역 문화 확산과 청년 인재 지원 등 고향 발전에 헌신한 공로를 인정받았다.

또 연합회는 전북자치도의 지역균형발전 정책 추진과 향우와의 지속적인 소통에 기여한 공로를 인정해 김 지사에게 감사패도 전달했다. 최 회장은 “전북특별자치도가 추진해 온 정책과 소통 노력이 향우들의 자긍심을 높였다”며 감사를 표했다.

김 지사는 “호남인의 축제에 초대해주셔서 감사드린다. 전북의 올림픽 유치는 전 세계 향우들의 힘이 모일 때 가능하다”라며 “향우들과 함께 세계에 전북의 저력을 알리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지