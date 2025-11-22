전북도내 지방정수장 수돗물, 전 항목 기준 적합 판정

상·하반기 수질조사 결과…미생물·중금속·농약 모두 ‘불검출’ 도 보건환경연구원 "선제적 검사체계 강화해 안전한 수돗물 공급”

전북특별자치도 보건환경연구원은 올해 상·하반기 실시한 지방상수도 수질 실태조사에서 도내 17개 지방정수장에서 생산되는 수돗물이 모든 항목에서 수질기준에 적합한 것으로 확인됐다고 23일 밝혔다.

이번 조사는 도민에게 안전한 수돗물을 공급하기 위해 지난 4~5월, 9~10월 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 한국수자원공사가 관리하는 광역정수장 4곳을 제외한 도내 모든 지방정수장을 대상으로 원수와 정수를 분석했으며, 상수원수 38개 항목과 정수 59개 항목을 기준으로 검사가 이뤄졌다.

점검 결과 정수에서는 일반세균·대장균군 등 미생물이 모두 불검출로 나타났고, 납·비소·수은 등 중금속류도 기준치를 훨씬 밑돌았다. 농약류와 휘발성유기화합물 등 환경오염을 우려하는 항목도 모든 정수장에서 적합 판정을 받았으며, 강우량 변화나 계절 요인에 따른 이상 징후도 관찰되지 않았다.

전경식 도 보건환경연구원장은 “정수장의 철저한 관리로 수돗물 안전성이 다시 확인됐다”며 “도민 건강과 직결되는 만큼 선제적이고 과학적인 검사체계를 더욱 강화해 신뢰받는 수돗물 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지