김슬지 전북도의원, 더불어민주당 정청래 당대표 특보임명

중앙당과 지역의 정책연결고리 강화 역할 수행 기대

김슬지 전북도의원

전북특별자치도의회 김슬지의원(더불어민주당, 비례대표)이 정청래 당대표 특별보좌관으로 공식 임명됐다.

당대표 특보는 당대표를 보좌해 당의 주요 개혁 과제를 추진하고 국회 차원에서 지역 현안해결을 위한 정책·입법 지원을 수행하게 된다.

김 의원은 이번 임명을 통해 중앙당과 지역 정책연결고리를 강화하는 역할을 맡을 예정이다.

김 의원은 전북에서 활발한 의정활동과 현장 중심 정책역량, 사회적 약자와 청년·여성·농촌 분야에 대한 지속적 관심과 전문성을 높이 평가받은 것으로 알려졌다.

김 의원은 “전북의 목소리를 중앙정치에 더 강하게 전달할 수 있는 기회를 얻게 돼 무거운 책임감을 느낀다”며 “정청래 대표와 함께 더불어민주당의 개혁과 통합, 청년들이 재능을 맘껌 펼칠 수 있는 무대를 만들고, 지역 균형발전 과제를 추진하는 데 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

이어 “도민의 삶을 개선하는 정책이 실제로 작동하도록 더 치밀하고 실효성 있는 제안을 지속하겠다”고 덧붙였다.

백세종 기자

