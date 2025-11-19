전라도천년사, 또 좌초 위기…연내 배포 사실상 무산

고대사에 이어 독립운동사 서술 이견까지 겹치며 삼도(道) 간 협의 다시 교착 인쇄본은 이미 완성됐지만 보관기한 임박…추가 비용 우려 전북도 “선별 배포·서술 조정 등 복수 대안…12월 실무협의가 분수령”

전라도천년사 1권 표지./사진=전북일보DB

전라도 정도(定道) 1000년을 기념해 편찬된 ‘전라도천년사’가 2년째 멈춰선 가운데, 연내 발간도 사실상 어려워졌다.

고대사와 독립운동사 서술을 둘러싼 이견이 좁혀지지 않으면서 전북·전남·광주 세 광역단체 간 협의가 다시 교착 상태로 빠졌기 때문이다.

이미 완성본을 인쇄해 보관 중인 데다 보관 창고 계약 종료를 앞두고 있어 예산이 투입된 대규모 편찬 사업의 조속한 정리와 발간 방향을 마련해야 한다는 지적이다.

19일 전북특별자치도 등에 따르면 전라도천년사는 세 광역단체가 총 24억 원을 들여 2023년 편찬을 마쳤다.

그러나 일부 고대사 서술이 위서 논란이 있는 ‘일본서기’ 사관을 반영했다는 시민단체 지적이 이어지면서 배포는 중단됐다.

백제·가야·왜 관계를 설명하는 과정에서 ‘기문국’ 표기와 일본서기 인용이 포함된 점이 논란을 키웠고, 발간 직후 예정됐던 봉정식도 잇따라 취소됐다.

논란 이후 도는 시민단체와 의견을 조율하며 출구를 모색해 왔다. 고대사를 제외하고 고려 현종 1018년 ‘전라도’ 명칭 확정 이후 중세·근대·현대 서술만 우선 공개하는 ‘선배포’ 방안이 대표적이다. 지난 8월 삼도 실무회의에서도 선별 배포 방향이 논의됐지만, 근대사 서술에서도 지역 간 시각차가 다시 불거지며 합의는 진전을 보지 못했다.

특히 독립운동사 서술을 둘러싼 전남도의 문제 제기가 협의 중단의 가장 큰 변수로 떠올랐다.

전남도는 전남 출신 독립운동가와 지역 활동 비중이 충분히 반영되지 않았다고 지속적으로 주장해 왔다.

이러한 이견은 지난 17일 전남도의회 본회의에서 공개 발언으로 확산됐다.

신민호 전남도의원은 “근대 독립운동 서술에서 전남의 실체적 활동이 빠져 있다”며 “총체적 부실인 전라도천년사는 폐기해야 한다”고 비판했다. 실무선에서 다뤄지던 갈등이 의회 발언을 통해 표면 위로 드러난 것이다.

여기에 일부 시민단체가 최근 “집필진 참고용 배포도 사실상 선배포”라며 이의를 제기하는등 상황은 더 복잡해졌다.

아직 광역단체 간 합의도 없는 상태에서 전체본을 집필진에게 먼저 공유한 것이 ‘발간 강행’에 가깝다는 주장이다.

전북자치도는 절차적 경위를 설명하며 설득을 이어가고 있지만 반발은 쉽게 가라앉지 않고 있다.

현재 전북·전남·광주 세 광역단체는 이미 인쇄본을 균등 분량으로 나눠 보관 중이며, 보관 창고 계약이 연말에 끝나는 것으로 알려졌다. 이에 따라 향후 발간 일정이 다시 미뤄질 경우 추가 보관비 부담이 생길 가능성도 배제할 수 없다.

전북도 관계자는 “8월 이후 가시적 진전이 없고 여러 단체가 문제를 제기한 만큼 신중할 수밖에 없는 상황”이라며 “정치적 민감성을 고려하면 삼도 합의 없이 단독 발간을 추진하기는 어렵다”고 말했다.

그럼에도 도는 발간 자체를 포기하지 않겠다는 입장이다. 고대사와 근대사 중 논란이 없는 권만 먼저 배포하는 방식, 문제되는 단락의 공동 수정, 세 광역단체가 보관 중인 완성본을 단계적으로 공개하는 방식 등 여러 대안을 검토하고 있다.

오는 12월 초·중순 열릴 삼도 실무협의가 ‘선배포 방식’과 ‘서술 조정 범위’를 결정할 사실상 마지막 분기점이 될 전망이다.

이준서 기자

