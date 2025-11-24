전북현대 경사 났다⋯유소년까지 최강자 입증

전북 U18·15·12, 전북교육감배 겸 전북축구협회장배 축구대회 참가 초·중·고등부 부문 최종 우승에 최우수선수상 등 개인상까지 ‘싹쓸이’

전북 U18·15·12팀이 지난 15일부터 전주완산체육공원 일대에서 열린 2025 전북특별자치도교육감배 겸 전북특별자치도축구협회장배 축구대회에 참가해 대회 초·중·고등부 부문에서 우승 트로피를 들어 올렸다. 전북현대 제공

전북현대모터스FC가 2025시즌 K리그1 ‘챔피언’에 오른 데 이어 유스팀까지 축구 최강자임을 입증했다.

전북은 U18·15·12 등 유스팀이 전북특별자치도교육감배 겸 전북특별자치도축구협회장배 축구대회에서 우승 트로피를 들어 올렸다고 24일 밝혔다. 대회 초·중·고등부 부문을 모두 석권한 것이다.

지난 15일부터 전주완산체육공원 일대에서 치러진 이번 대회에는 전북현대U18전주영생고, 전북현대U15동대부속금산중, 전북현대U12 팀이 참가했다. 유스팀 모두 지난 23일 결승전에서 승리하며 지난해에 이어 올해까지 2연패를 달성했다.

U18은 대회 시작인 8강전에서 신태인축구센터를 만나 8대1 대승을 거뒀다. 4강전에서 전주공고를 3대1로, 결승에서 이리고를 2대1로 이겼다. 결승전에서는 전북 박도현의 선제골에 노현준의 추가 득점을 했으나, 아쉽게 후반 막판 실점을 허용하며 아쉽게 1골을 내 줬다.

U15도 김제DCT와 해성FCU15를 각각 8대0, 6대1로 꺾고, 결승에서 ‘강호’ 완주FC와 맞붙었다. 결승 전반전 내내 팽팽한 경기 양상을 펼치고, 후반전에 날카로운 공격력으로 선제골에 추가 골까지 잇달아 넣었다.

유스팀 선배들의 기세를 몰고 U12도 11강전부터 상대를 강하게 몰아붙혔다.

U12는 전주비전과 성사된 11강에서 6대0 승리 후 스포츠제이를 상대로 8강전 10대0, 조촌FC를 상대로 6대3으로 승리해 결승에 올랐다. 결승전에서는 JLFC와 접전 끝에 5대3으로 승리했다. 지난 2020년부터 이 대회에서 줄곧 우승을 차지한 U12는 벌써 6연패를 달성했다.

전북현대U18전주영생고가 지난 15일부터 전주완산체육공원 일대에서 열린 2025 전북특별자치도교육감배 겸 전북특별자치도축구협회장배 축구대회에 참가해 최종 우승한 가운데 김선동(오른쪽)이 최우수 선수상을 받았다. 전북현대 제공

각 연령팀이 대승을 거둔 가운데 개인 수상도 싹쓸이했다.

U18에서는 △최우수 선수상 김선동 △득점상 노현준 △GK(골키퍼)상 노상연 △최우수 지도자상 이광현 감독이 수상의 영예를 안았다.

U15에서는 △최우수 선수상 정은찬 △득점상 정은찬 △GK상 이동건 △최우수 지도자상 임승범 코치가, U12에서는 △최우수 선수상 임휘도 △GK상 한결 △최우수 지도자상 유혜성 코치가 받았다.

이도현 단장은 “유스팀의 한 시즌을 마무리하는 대회에서 모든 팀이 좋은 결과와 내용을 얻어 기쁘다”며 “올해 우리 유스팀은 많은 배움과 경험을 통해 성장하는 시간을 가졌는데, (그것들을) 마음껏 발휘할 수 있었던 시간이었다”고 말했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

