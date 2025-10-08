'김연경 원더독스' 전주 유치론 부상...새 체육관 완공 앞두고 현실화 가능성은?

'신인감독 김연경' 방송 인기몰이 속 "KCC 상실의 아픔 씻자"

시 용역 결과도 "프로구단 직접 운영보다 유치가 효율적"

2026년 완공 전주실내체육관, 여자배구 홈구장으로 최적

전주시가 실내 프로구단 유치나 창단을 계획한 가운데 새로운 돌파구가 제시되고 있다. KCC 이지스 농구단 이탈의 아픔을 겪은 지 2년이 지나면서 그간 관심이 컸던 여자배구와 여자농구 등 프로구단에 다시 이목이 쏠리고 있다.

이런 가운데 MBC 예능 '신인감독 김연경'이 9월 첫 방송 이후 폭발적 인기를 얻으면서, 김연경 감독이 이끄는 '필승 원더독스'를 전주 연고팀으로 유치하자는 목소리가 나온다.

배구계의 전설 김연경이 은퇴 후 처음으로 감독에 도전하며, 프로 무대에서 충분한 기회를 얻지 못했던 언더독 선수들을 모아 '필승 원더독스'를 창단했다.

첫 방송 직후 프로그램은 웨이브 예능 부문 1위를 기록했다. 특히 '식빵좌의 감독 데뷔전' 영상은 공개 4일 만에 140만 회를 기록했다.

무엇보다 중요한 것은 '원더독스'가 예능 프로그램을 위해 구성된 팀임에도 엄청난 대중적 인기를 끌고 있다는 점이다. 프로 명문구단 IBK기업은행 알토스와의 경기에서 최고 시청률 6.0%를 기록하며 배구 예능의 새 지평을 열었다.

원더독스의 첫 경기 상대가 바로 전주 근영여고였다는 점도 주목할 만하다.

방송에서 '필승 원더독스'와 전주 근영여고의 경기가 펼쳐졌고, 김 감독은 페인트 공격 등 전술 지시를 통해 팀을 승리로 이끌며 감독으로서의 역량을 입증했다.

배구 명문인 전주 근영여고는 김 감독의 원더독스 프로젝트에서 중요한 첫 걸음이 됐다. 이는 전주시와 김연경 감독, 그리고 원더독스의 자연스러운 연결고리가 될 수 있다는 평가다.

배구팬 김모(35)씨는 "전주에 여자프로배구단이 생긴다면 정말 기쁠 것 같다"며 "그동안 전북 지역 배구팬들은 원정 경기를 보러 가려면 광주나 대전까지 가야 했는데, 지역 연고팀이 생기면 홈경기를 직접 응원할 수 있고 지역 유소년 선수들에게도 큰 꿈이 될 것"이라고 기대감을 드러냈다.

핵심은 인프라가 이미 준비되고 있다는 점이다.

전주시는 지난해 6월 전주월드컵경기장 인근 여의동에서 실내체육관 착공식을 개최했다. 총사업비 652억원이 투입되는 이 체육관은 지하 1층~지상 3층, 연면적 1만4225㎡, 수용 인원 6000명 규모로 2026년 완공 예정이다.

배드민턴과 배구, 탁구, 농구 등 실내 체육 종목과 문화공연이 가능한 다목적 시설로 설계됐으며, 가변좌석 1000석을 구비해 프로배구 경기장으로도 손색이 없다.

전주시민을 비롯한 농구팬들은 2023년 KCC 이지스 프로농구단이 부산으로 이전하면서 큰 상처를 입었다. 20년 넘게 전주시민과 함께했던 팀의 이탈은 단순한 스포츠팀 하나를 잃은 것이 아니라, 지역 정체성과 경제적 손실을 의미했다.

전주시는 신구장 신축 약속을 7년 넘게 지키지 못했고, KCC에 당시 사용하던 체육관을 나가라는 통보를 했다. 결국 KCC는 부산으로 떠났다.

이제 전주시는 같은 실수를 반복해서는 안 된다. 2026년 완공되는 새 체육관에 여자프로배구단을 유치한다면, KCC 상실의 아픔을 씻어낼 수 있다.

앞서 전주시가 마무리한 '전주시 프로스포츠 구단 창단(유치) 방안 연구 용역'에서도 창단이 아닌 유치가 가장 적합한 것으로 나타났다.

용역은 전주시 재정 여건상 기업 구단이 현실적이라고 제시했다. 전주시 예산 중 자체 수입이 20%에 불과하고, 연간 60억원 전후의 프로구단 운영비를 감당하기 어렵기 때문이다.

전북은행을 포함한 8개 기업이 후보군으로 거론됐지만, 2년이 지난 지금까지 구체적인 진전은 없다. 전주시는 프로스포츠 구단 유치에 전반적으로 소극적이라는 비판도 받고 있다.

하지만 원더독스는 다른 경우들과 차별화된다. 이미 구성된 팀이 있고, 방송을 통해 검증된 대중적 인기가 있으며, 김연경이라는 확실한 브랜드 가치가 존재한다.

물론 예능 팀을 프로리그 정식 팀으로 전환하는 과정에서 V-리그 가입 요건 충족, 기업 스폰서 확보, 선수단 보강 등 적지 않은 과제가 남아있다. 그러나 처음부터 팀을 새로 창단하는 것에 비해서는 초기 비용과 시간을 상당 부분 절감할 수 있다는 장점이 있다.

2036 하계올림픽 유치를 추진하는 전주시로서는, 김연경 감독과 원더독스 유치가 올림픽 유치에도 긍정적 영향을 미칠 수 있다.

직장인 김모씨는 "김연경 감독의 원더독스라면 더욱 좋을 것 같다"며 "프로배구단 창단이 어렵다면, 원더독스라도 전주로 모셔와서 응원할 수 있으면 좋겠다. 방송으로만 보는 것과 직접 경기장에서 보는 것은 완전히 다르니까"라고 말했다.

전문가들은 원더독스 유치가 성사되기 위해서는 전주시의 적극적인 의지와 함께 안정적인 재정 지원을 약속할 기업 스폰서 확보가 필수적이라고 입을 모은다.

도내 한 배구인은 "이번에도 약속만 하고 실행하지 않는다면, 전주 시민들의 실망은 KCC 이탈 때보다 더 클 수밖에 없다"며 "우범기 시장의 결단과 실행력이 필요한 시점이다"고 지적했다.

