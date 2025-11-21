'20년 전북맨' 전북현대 최철순 은퇴⋯들어올린 트로피 수만 14개

최철순, 오는 30일 FC서울 K리그 최종전 끝으로 프로선수 은퇴 20년 동안 전북서 활약⋯이제 그라운드 밖서 제2의 인생 준비

오는 30일 FC서울과의 경기를 끝으로 선수 생활을 마무리하는 최철순. 전북현대 제공

“저보다 행복한 축구 선수는 없을 거예요.”

전북현대모터스FC 최철순이 올 시즌을 끝으로 프로선수 생활을 마무리한다. 전북 홈구장인 전주월드컵경기장에서 열리는 경기면 전반 25분마다 응원가 ‘우리의 철순’이 흘러나올 정도로 팬들의 사랑을 한 몸에 받았다.

전북은 21일 오는 30일 FC서울과의 하나은행 K리그1 2025 최종전을 끝으로 마침표를 찍는다고 밝혔다.

최철순은 지난 2006년 프로 데뷔 후 김천상무프로축구단을 제외하고는 전북에서만 활약한 ‘원 클럽맨’이다. 팀의 수많은 역사를 함께 쓰고 그 중심에 있었던 선수다. 전북이라는 팀이 지금처럼 잘 나갈 때도, 잘 나가지 않았을 때도 항상 전북을 지켰다.

(지난달) 18일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 2025 하나은행 K리그1 2025 풀리그 마지막 33라운드 경기에서 전북 현대가 수원 FC에 2-0으로 이긴 후 10번째 우승별을 땄다. 우승을 확정한 뒤 최철순 선수가 우승별을 들고 있다. 연합뉴스 제공

무려 20년 동안 10번의 K리그 우승을 경험한 그는 전북의 모든 역사적인 순간에 함께하며 살아 있는 레전드로 불린다. 오랜 시간 전북과 함께 한 시간뿐 아니라 팀과 함께 이뤄낸 역사적인 성과가 크다.

최철순은 이날 기준 K리그 411경기, ACL·T 71경기, 코리아컵 26경기, 클럽 월드컵 3경기 등 전북에서만 511경기를 뛰었다. K리그1 10회를 포함해 ACL 2회, 코리아컵 2회 등 14개의 우승컵을 들어 올렸다.

경기장뿐 아니라 응원의 현장에도 함께했다.

지난 2015년 5월 당시 수원삼성프로축구단과 1·2위 맞대결에서 부상으로 경기에 나오지 못한 최철순은 응원석에서 직접 확성기를 들고 전북 서포터즈인 매드 그린 보이즈(Mad Green Boys·MGB)와 서포팅을 이끌었다.

대표팀에서도 활약했다.

2007년 U20 월드컵 청소년 축구를 시작으로 2010년 A매치 데뷔전, 2017년 EAFFE-1 챔피언십, 2018년 FIFA 러시아 월드컵 최종 예선 등 성인 국가대표 경기에 출전했다.

지난 2006년 3월 8일 감바오사카와 AFC 챔피언스리그에서 첫 전북 유니폼을 입은 최철순은 7537일간 녹색 유니폼을 입고 전북에 헌신했다. 이제는 그라운드 밖에서 제2의 인생을 준비하며 팀을 응원하는 위치로 간다.

축구할 때가 가장 행복하다는 최철순은 “제가 살아온 시간의 절반 이상을 전북 선수로 보냈고, 20년이라는 시간 동안 수많은 영광을 얻었다”며 “팬 여러분과 저와 함께했던 코칭·지원 스태프, 동료 선수들 등 저를 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사하다. 나의 팀 전북과 이곳, 전주성을 평생 기억하며 이제는 뒤에서 끊임없이 응원하겠다”고 전했다.

