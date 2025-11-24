전북교육청 “학생해외연수 성과 공유로 지속 성장 동력 확보”

전북특별자치도교육청은 학생 해외연수 경험을 공유하고 미래 세계시민으로서의 역량을 강화하기 위한 ‘2025년 세계시민 캠프’를 지난 21~22일까지 무주 드림연수원에서 개최했다./전북교육청 제공

전북특별자치도교육청은 학생 해외연수 경험을 공유하고 미래 세계시민으로서의 역량을 강화하기 위한 ‘2025년 세계시민 캠프’를 지난 21~22일까지 무주 드림연수원에서 개최했다.

‘세상을 향한 도전과 성장을 위한 특별한 만남’을 주제로 진행된 캠프에는 지난 2023~2025년 학생해외연수 참여자 및 인솔교사 300여 명이 참여했다.

주요 프로그램으로는 최태성 한국사 강사 초청 강연, 해외연수 성과공유 멘토링 및 토론 활동 등이 운영됐고, 최태성 강사는 역사적 인물과 사건을 연결해 학생들의 진로와 삶의 태도에 동기를 부여하는 강의 내용으로 큰 호응을 얻었다.

해외연수 참가 학생들의 진솔한 이야기를 듣는 시간도 진행됐다. 학생들은 20개 모둠으로 나뉘어 해외연수를 통한 스스로의 성장과 변화를 공유하고, 향후 개선 방안 등도 제안했다.

특히 학생들의 주도적인 참여를 이끌어내기 위해 ‘우리학교 원픽’ 입상자 및 캠프 참가자들의 문화예술 공연, 해외연수 참가자들이 들려주는 릴레이 강연을 진행해 캠프를 축제 분위기로 만들고 학생 간의 소통과 협동심을 높였다.

캠프에 참여한 한 학생은 “해외연수 때의 경험을 비슷한 꿈을 가진 선·후배들과 공유하며 나의 성장을 스스로 확인할 수 있었다”며 “앞으로의 진로를 고민하는 데 지속적인 성장 동기를 얻었다”는 소감을 밝혔다.

양성화 정책기획과장은 “이번 캠프는 연수 이후 학생들의 지속적인 성장을 지원하고 선·후배 연수자 간의 네트워킹 기회를 제공했다는 점에서 의미가 깊다”며 “캠프에서 공유된 다양한 성과를 학교 현장과 연계하고 향후 프로그램 개선 방안 마련에 적극 활용하여 학생들의 글로벌 역량 강화에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

이강모 기자

