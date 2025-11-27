농협중앙회 전북본부-샘골농협, 희망 농촌 공간 가치 증대 합심

농협중앙회 전북본부는 지난 26일 샘골농협과 함께 정읍시 정우면 신창마을회 소유의 유휴 공간 리모델링 및 주변 경관을 조성하는‘희망 농촌 정비 사업’을 통해 관광공간을 조성했다./전북농협 제공

농촌 지역 유휴 공간에 활력을 불어넣어 도시민이 정착하고 관광객이 찾아오는 농촌재생 및 삶의 질 개선 사업이 정읍 신창마을에서 펼쳐졌다.

농협중앙회 전북본부(총괄본부장 이정환)은 지난 26일 샘골농협(조합장 허수종)과 함께 정읍시 정우면 신창마을회 소유의 유휴 공간 리모델링 및 주변 경관을 조성하는‘희망 농촌 정비 사업’을 통해 관광공간을 조성했다. 도시민을 농촌으로 유도, 관계인구 창출 및 농외소득 증대에 이바지 한다는 방침이다.

희망 농촌 정비 사업은 정주공간 정비 및 관광공간 조성을 통해‘떠나가는 농촌에서 살고 싶고, 가고 싶은 행복 농촌 조성’을 목적으로 하며 올해 전북지역 1개소가 선정됐고 농협중앙회 지역사회공헌부 후원으로 정읍 신창마을에서 사업이 이뤄졌다.

정읍 신창마을 유휴 공간은 과거 어린이집 및 예식장 등으로 활용되었으나 오랜 기간 방치됐지만 리모델링과 주변 경관 조성을 통해 지역 특산품인 정읍산 밀과 한우를 활용한 청년 창업공간인 서양식 음식점으로 탈바꿈했다. 이로 인해 전북본부는 지역사회와 함께 성정하고 발전하기 위해 양곡창고를 카페로 개조한 샘골농협의 모범 사례와 시너지 효과를 기대하고 있다.

이정환 총괄본부장은“우리 전북농협은 농촌지역 인구 감소·고령화로 인한 농촌소멸을 극복하기 위해 다양한 사업을 펼치고 있다”며“희망 농촌 정비 사업도 그 일환이며 농촌지역의 빈 공간을 활용해 일자리를 창출하고 지역상품을 애용하여 농가소득을 높이는 등 농업인 삶의 질 향상에 기여하는 농심천심의 가치 전파에도 적극적인 역할을 하겠다”고 말헀다.

이종호 기자

