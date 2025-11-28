코레일 전북본부, 유관기관 합동 비상대응훈련 실시

Trend news
익산 황등역 열차 화재 상황 가정 현장대응 점검
코레일 전북본부(본부장 이두희)가 익산 황등역에서 위험물 유출로 인한 열차 화재 상황을 가정해 유관기관 합동 비상대응훈련을 실시했다고 28일 밝혔다.
이번 훈련은 코레일 전북본부와 전북특별자치도, 익산시, 익산소방서 등 6개 기관이 참여한 가운데 사고 초기대응부터 인명 구호, 복구 작업까지 유관기관 대응 및 협력체계 훈련과 점검으로 진행됐다.
이두희 본부장은 “철도는 고객의 생명과 안전에 직결된 대중교통인 만큼, 실제와 같은 합동 훈련을 통해 모든 비상상황에 대비하고 신속하게 대처하는 최고의 안전경영시스템을 구축해 나가겠다”고 말했다.
익산=송승욱 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글