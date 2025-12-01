“따뜻한 겨울 보내세요”⋯전북발전협의회 연탄 나눔

지난달 29일 완산구서 사랑의 연탄 5000장 나눔 행사 회원들, 완산구 완산동 독거 노인 가정에 직접 연탄 배달

전북발전협의회는 지난달 29일 완산구 완산동에서 독거 노인을 위해 연탄 5000장을 나눔했다. 협의회 제공

전북발전협의회가 독거 노인을 위해 연탄 5000장을 배달했다.

전북발전협의회(회장 장순식·구 전주발전협의회)는 지난달 29일 완산구 완산동에서 사랑의 연탄 나눔 행사를 진행했다.

난방비 부담에 걱정이 많은 소외계층을 위해 마련한 이날 행사에는 장순식 회장, 김금석 차기 회장, 박형배·전윤미 전주시의회 의원을 비롯해 회원 30여 명이 참여했다. 집마다 돌아다니면서 직접 연탄을 배달하고, 독거 노인들의 말동무가 돼 주기도 했다.

장순식 회장은 “추운 겨울을 앞으로도 우리 이웃들을 도울 수 있는 다양한 봉사활동을 마련하는 등 따뜻한 손길을 건네는 전북발전협의회가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

