[세무 상담] 조정권 세무사의 슬기로운 세금생활

생활속 세금고민 마을세무사와 상담하세요

전라북도에는 복잡한 세무 문제가 생겼을 때 누구나 무료로 상담받을 수 있는 제도가 있습니다. 바로 마을세무사 입니다. 아직도 많은 주민들이 존재는 알지만 어떻게 이용해야 하는지, 어떤 도움을 받을 수 있는지 정확히 모르는 경우가 많습니다. 마을세무사는 고액 자산가를 위한 서비스가 아니라, 평범한 주민들의 생활 속 세금 고민을 해결하기 위한 공공서비스입니다.

마을세무사는 각 시·군에서 지정한 세무사가 자원봉사 형태로 참여해 취득·양도·상속·증여세 등 생활형 세금 상담을 무료로 제공합니다. 세무서 방문이 부담스럽거나, 단순히 방향만 알고 싶은 주민들에게 특히 유용할 것입니다. 복잡한 세액 계산과 신고 대행은 어렵지만, 세법 해석·절차 안내·유리한 선택 방향 제시 등 실질적인 도움을 기대할 수 있습니다.

전라북도 내 각 시·군청 홈페이지에서 마을세무사를 검색하면 담당 세무사 연락처와 상담 방법(전화·이메일·방문 등)이 안내됩니다. 또한 주민센터에서도 안내문을 통하여 쉽게 확인할 수 있고 시청 민원실에 문의하면 해당 지역 배정 세무사를 바로 연결해 줍니다.

마을세무사로 인하여 도움받은 사례를 소개해볼까 합니다. 전북 전주에 거주하는 A씨는 귀농할 계획을 세우고 이사 한 달 전에 농지를 먼저 샀습니다. 감면을 받을 수 있는 대상인데 이를 알지 못해 이미 취득세를 납부를 하였습니다. A씨는 찾아가는 마을세무사 운영 소식을 듣고 전북도청을 방문해 취득세 감면에 대해 문의하였고, 마을세무사가 취득세 감면 대상임을 확인해주어 취득세 감면 신청과 환급 절차를 알려줘 세금 환급을 받은 사례가 있습니다.

마을세무사 제도는 이미 우리 곁에 자리 잡았지만, 여전히 어떻게 이용하는지 모른다는 이유로 활용하지 못하는 주민들이 많습니다. 세금 문제는 작은 의문이라도 초기에 해결하는 것이 비용을 줄이는 지름길이므로 전라북도 주민이라면 가까운 행정기관을 통해 부담 없이 상담을 신청해보길 바랍니다.

