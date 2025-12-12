전북특별자치도, 올 겨울 첫 한파특보 발효

도내 10개 시군에 한파주의보…아침 최저 영하 7.3도까지 ‘뚝’

일부 수도권에 한파특보가 발효된 12일 서울 종로구 광화문네거리에서 두꺼운 외투를 입은 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

전북특별자치도에 올 겨울 첫 한파특보가 발효되며 본격적인 겨울 추위가 시작됐다.

12일 전주기상지청에 따르면 전날 오후 9시부터 무주·진안·순창·남원을 제외한 도내 10개 시군에 한파주의보가 발효 중이다.

한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 하강해 3도 이하이거나 평년 기온보다 3도 낮을 때 발령된다.

한파주의보가 발효된 지역은 고창, 부안, 군산, 김제, 완주, 장수, 임실, 익산, 정읍, 전주 등이다.

이날 도내 주요 지점 일 최저기온은 진안 주천 -7.3도, 임실 신덕 -6.4도, 무주 덕유산 -6.1도, 장수 -5.5도, 정읍 내장산 -5.4도, 순창 복흥·익산 여산 -5.3도, 완주 -5.1도, 남원 뱀사골 -4.3도, 전주 -3.6도, 김제 -3.5도, 부안 줄포 -3.2도, 군산 -2.7도, 고창 -2.6도를 기록했다.

특히 진안 주천과 임실 신덕, 무주 덕유산 등 내륙 산간 지역은 영하 6도를 밑도는 강추위를 보였다.

기상청은 강한 바람이 불면서 체감온도는 실제 기온보다 더욱 낮아질 것으로 예상했다.

기상청 관계자는 급격한 기온 변화로 인한 건강관리에 유의하고, 수도계량기 동파 등 시설물 관리에도 각별히 주의할 것을 당부했다.

육경근 기자

