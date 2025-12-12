전북도의회, 내년 전북도 예산안 10조1678억원 본회의상정

예산결산특별위, 본예산안 심사 의결…전북도 예산안서 160억원 삭감 도교육청 예산 4조 4398억, 39억원 삭감…15일 본회의서 처리 예정

전북특별자치도의회 예산결산특별위원회(위원장 김명지, 전주 11)는 전북특별자치도가 제출한 2026년도 예산안과 전북특별자치도교육감이 제출한 2026년도 전북특별자치도교육비특별회계 예산안에 대한 심사를 마무리하고 지난 11일 의결한 뒤 본회에 상정했다고 12일 밝혔다.

이 예산안은 15일 열리는 제423회 의회 제2차 정례회 제3차 본회의를 거쳐 최종 확정된다.

예결특위 심사 결과, 전북자치도의 경우 2026년도 예산안 총 10조1838억 원 중 일반회계에서 ‘내수면 창업지원 비즈니스센터 건립(45억 원 삭감)’ 사업 예산 등 총 56개 사업 160억 2000만원이 삭감돼 내부유보금에 반영토록했다.

2026년도 각종 관리기금 운용계획안은 총 8173억 원 중, ‘온실가스 배출량 저감 컨설팅 지원’ 예산 2억5000만원이 삭감됐다.

또 올해 제3회 추가경정예산안 총 10조 5865억 원 중, ‘제조AI특화 스마트공장 구축' 사업 예산 2억 4000만원이 삭감됐으며, 기금운용계획 제3회 변경계획안은 원안 가결했다.

전북특별자치도교육청은 2026년도 예산안 총 4조 4437억 원 중, ‘에듀테크활용 업무효율화 및 수업개선 콘텐츠 지원(13억 원 전액 삭감)’ 사업 등 총 19개 사업, 39억 원이 줄었다.

2025년도 교육비특별회계 제2회 추경예산안은 원안대로 가결됐다.

예결특위는 심사에 따른 부대의견으로 전북도의 경우 △교통정책과 소관 ‘시내·시외·농어촌버스 재정지원’과 관련, 서비스 개선 유도를 위한 인센티브 비율을 6%에서 10%로 상향 조정 및 서비스 기준 미달 시 인센티브 조정 △장기 휴업 노선은 운영권 반납 원칙으로 재배치·조정 추진 △전주와 13개 시군 간 대중교통 환승 및 연계 체계 확립 노력 △대중교통 통합 운영을 위한 전북광역교통공사 설립 등을 주문했다.

김명지 위원장은 “이번 예산안은 세수 여건 악화로 인해 세출 전반의 구조조정이 불가피했던 만큼, 세입 전망의 현실성, 불필요한 사업의 포함 여부, 선심성 편성 가능성, 사전절차 이행 여부 등을 중점적으로 면밀히 검토했다”고 밝혔다.

백세종 기자

