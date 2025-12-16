"살아보고 귀농하세요”…정읍시, 귀농귀촌 체재형 가족실습농장 입교생 모집

정읍시 귀농귀촌종합지원센터와 체재형 가족실습농장 전경. 사진제공=정읍시

정읍시가 예비 귀농귀촌인들의 안정적인 정착을 위해 오는 26일까지 ‘귀농귀촌 체재형 가족실습농장’ 입교생 10가구를 모집한다.

정읍시 구룡동에 위치한 ‘체재형 가족실습농장’은 1ha 규모의 부지에 예비 귀농인을 위한 주택 10가구와 가구별 실습 농장(230㎡), 공동 창고 등이 조성됐다.

입교자로 선정되면 내년 3월부터 12월까지 약 10개월간 이곳에 거주하며 기초 영농 교육과 다양한 현장 체험을 병행하게 된다.

특히 입교생들이 생활하게 될 주택은 투룸형 단독주택 구조로 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 밥솥, 인덕션, 인터넷 등 필수 생활 가전과 시설이 완비돼 있어, 초기 정착 비용 부담 없이 안정적으로 농촌 생활을 체험할 수 있다는 장점이 있다.

입교생은 매월 교육비 20만 원을 납부하면 이 시설을 이용할 수 있다.

신청 자격은 정읍시로의 이주를 전제로 하며 귀농 의지가 확고한 사람이어야 한다. 공고일 기준 정읍 외 타지역에서 1년 이상 거주한 만 65세 이하의 세대주가 대상이며, 입교 후 정읍시로 전입신고가 가능해야 한다.

입교를 희망하는 예비 귀농인은 정읍시 농업기술센터 농업정책과 귀농귀촌팀을 직접 방문하거나 이메일을 통해 신청서를 제출하면 된다.

정읍=임장훈 기자

