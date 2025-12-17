병원‧경찰‧소방 공조로 구한 생명…응급환자 2명 잇따라 소생

전북대병원·덕진서 송천지구대·덕진소방서 공조로 심정지 환자 회복 광주소방서, 급성 경련 어린이 환자 전북대병원으로 신속 이송해 구조

전북대학교 병원

지역을 넘나든 구급대와 경찰, 의료진의 긴밀한 공조로 심정지 환자와 위급한 어린이 환자가 잇따라 생명을 되찾은 사례가 전해지며 응급의료 협력체계의 중요성이 다시 주목받고 있다.

17일 전북대학교병원에 따르면 지난 15일 한 커뮤니티에 전북대병원과 전주덕진소방서, 송천지구대의 협력을 통해 심정지 환자가 생명을 되찾고 회복할 수 있었다며 감사를 표하는 내용의 게시글이 올라왔다.

해당 환자는 자택에서 갑작스럽게 심정지로 쓰러졌으나, 119구급대원의 신속한 심폐소생술로 의식과 호흡을 되찾았다.

이후 응급 이송 과정에서 송천지구대 경찰관들의 교통 지원으로 지체 없이 병원에 도착할 수 있었고, 그 과정에서 한 차례 심정지가 다시 발생했으나 전북대병원의 즉각적 심폐소생술로 회복했다.

해당 환자는 현재 일상생활이 가능한 수준으로 회복해 가족과 함께 지내고 있는 것으로 알려졌다.

게시글을 작성한 환자의 보호자는 “구급대원과 의료진의 헌신에 깊이 감사드리며, 받은 도움을 잊지 않고 살아가겠다”고 전했다.

또한 광주에서 갑작스러운 경련으로 쓰러진 어린이가 전북대병원으로 긴급하게 이송돼 생명을 구한 사례도 있었다.

지난 7일 오후 1시 10분께 광주소방서로 어린이가 원인 불명의 급성 경련으로 생명이 위태롭다는 내용의 신고가 접수됐다. 당시 해당 지역에서는 치료가 어려운 증상으로 보이는 가운데, 구급대원들은 어린이 환자를 살리기 위해 광주를 넘어 전북까지 긴급 이송을 해야 한다고 판단한 것으로 전해졌다.

이후 아이가 긴급 이송을 통해 전북대병원에 도착하자 의료진들은 신속한 처치로 호흡과 의식을 회복시켰다. 해당 어린이는 현재 치료를 마치고 무사히 퇴원한 것으로 파악됐다.

전북대병원은 두 사례의 공통점으로 기관들의 협력을 통해 가능했다는 부분을 꼽으며, 지역을 넘나든 구급대의 판단과 이송‧경찰 현장 지원‧권역책임의료기관의 치료 역량이 유기적으로 이어진 사례라고 평가했다.

아울러 향후 현장과 병원을 잇는 응급의료 협력체계를 더욱 공고히 해 나가겠다고 강조했다.

양종철 전북대병원장은 “응급의료는 병원 안에서만 완성되지 않는다”며 “앞으로도 119와 경찰, 타 지역 의료기관 등과 긴밀히 협력해 절박한 순간 신뢰받는 병원이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

