전북 주도 태권도, 유네스코 인류무형유산 등재 도전

전북 주도로 전승주체 5곳 국가유산청 공모 참여 내년 1~2월 등재 신청 대상 최종 확정 예정

2022년 무주에서 열린 제15회 세계태권도 문화엑스포에서 김관영 전북특별자치도지사가 참가자들과 포즈를 취하고 있다. /사진=전북도

전북특별자치도가 태권도의 유네스코 인류무형유산 대표목록 등재를 향한 본격적인 도전에 나섰다.

전북자치도는 전북겨루기태권도보존회, 태권도진흥재단, 국기원, 대한태권도협회, 코리아 태권도 유네스코 추진단 등 5개 전승 주체가 국가유산청이 주관하는 차기 인류무형유산 등재 신청 대상 공모에 공동 참여한다고 19일 밝혔다.

이번 공모는 유네스코에 정식 등재를 신청할 종목을 사전에 선정하는 절차다. 전승 주체들은 해당 유산의 역사성과 전승 체계, 공동체 참여 현황 등을 종합적으로 제시해 경쟁하게 된다. 국가유산청은 심사를 거쳐 내년 1~2월 중 최종 등재 신청 대상을 확정할 예정이다.

도는 이번 등재 추진 과정에서 신청서 작성과 관계 기관 간 협력 조정 등 행정 지원을 총괄하고 있다. 지난 7월부터는 태권도진흥재단, 국기원과 함께 인류무형유산 등재 신청서 작성 용역을 추진하며, 유네스코 등재 기준에 부합하는 자료 정리와 논리 구성을 체계적으로 준비해 왔다.

등재가 성사될 경우 태권도는 경기 종목을 넘어 인류 공동의 문화유산으로서 국제적 위상이 한층 높아질 전망이다. 한국 전통문화의 세계화는 물론, 태권도를 매개로 한 국제 문화 교류 확대와 국가 브랜드 가치 제고에도 기여할 것으로 기대된다.

태권도는 기본동작과 품새, 겨루기, 격파로 구성된 한국을 대표하는 맨손 무예다. 심신 합일을 추구하는 수련 체계를 바탕으로 현재 세계태권도연맹 산하 213개국 국가협회에서 수련되고 있다. 국기원 단증 취득자 수는 1200만 명을 넘어섰다.

도장 중심의 사제 관계 전승을 비롯해 초·중·고 체육 수업, 대학 태권도학과, 지역사회 체험 교실, 국제대회로 이어지는 다층적 전승 구조도 강점으로 평가된다. 2016년 전북겨루기태권도가 전북특별자치도 무형유산으로 지정된 이후 관련 학술 연구가 축적된 점도 이번 도전의 기반이 됐다.

등재 신청서에는 태권도가 유네스코 지속가능발전목표에 부합한다는 점도 핵심 근거로 담겼다. 성별·연령·장애를 초월한 포용적 참여 구조와 난민 선수 출전 지원, 국제 평화봉사 활동 등이 평화 구축 기여 사례로 제시됐다.

도 관계자는 “태권도는 홍익인간 이념을 실천하는 대표적 무형유산”이라며 “관계 기관과 협력해 국제사회에서 정당한 평가를 받을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

이준서 기자

