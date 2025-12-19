전북도, 벼병해 복구 153억 원 지원

깨씨무늬병 확산 농가 1만여곳 이상기온 농업재해 공식 인정

전북특별자치도가 올여름 이상기온으로 벼 깨씨무늬병 피해를 입은 도내 농가 1만 1799곳에 대해 총 153억원 규모의 복구비를 지원했다고 19일 밝혔다.

이번 지원은 지난 7~9월 벼 생육기 동안 고온과 잦은 강우 등 이상기상 여건이 겹치며 벼 깨씨무늬병이 대규모로 확산되고, 일부 지역에서는 수발아 피해까지 발생한 상황을 농업재해로 공식 인정한 데 따른 조치다.

지원 대상 면적은 도내 14개 시·군, 1만 732㏊다. 도는 피해 발생 시기와 확산 양상, 피해 면적과 규모 등을 종합적으로 검토해 농업재해 해당 여부를 최종 결정했다. 피해 정도에 따라 농약대와 대파대를 구분해 지원했다.

이번 재해 인정은 수확기 농업 현장을 직접 점검하며 농가의 어려움을 살핀 현장 중심 행정을 바탕으로, 도가 농림축산식품부에 재해 지원을 지속적으로 건의한 결과다. 현장 행정이 실제 재정 지원으로 이어졌다는 평가가 나온다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 “벼 깨씨무늬병과 수발아 피해는 병해와 이상기상이 복합적으로 작용해 광범위한 피해가 발생한 첫 사례”라며 “피해를 신속히 농업재해로 인정하고 복구비를 적기에 지원해 농가의 영농 정상화와 경영 안정을 돕는 데 주력했다”고 말했다.

한편 도는 올 한 해 동안 대설, 이상저온, 강풍·우박, 호우, 폭염, 가을장마, 병해충 등 총 13건의 농업재해가 발생함에 따라 2만 4501농가, 2만 9373㏊를 대상으로 456억 원 규모의 복구비 지원을 추진했다. 이 가운데 국비 276억 원을 확보해 도 재정 부담을 줄였다.

이준서 기자

