전주시의회 민주당-정의당 갈등 ‘점입가경’

한승우, 징계 거부…시의회 공개 비판 민주당 의원들 한 의원 추가 징계 요구 다수당 대 소수당 감정싸움…본말전도

한승우 전주시의원이 지난 18일 시의회 징계 결정에 대한 입장을 밝히고 있다. /정의당 전북도당

의원 징계로 촉발된 전주시의회 갈등이 점입가경의 상황으로 치닫고 있다. 의원 징계가 다수당 대 소수당 감정싸움으로 비화하며 논란만 가열되는 양상이다.

전주시의회는 지난 18일 본회의에서 윤리특별위원회가 의결한 시의원 10명에 대한 징계안을 원안 가결했다.

공개 사과 처분을 받은 한승우 의원(정의당)은 즉각 반발했다. 한 의원은 같은 날 기자회견을 열고 “이번 징계는 더불어민주당 의원들의 심기를 불편하게 한 것에 대한 정치 보복이라고 생각한다”고 밝혔다.

그러면서 공개 사과를 거부하고 징계 처분에 대한 취소소송, 공개 사과에 대한 집행정지 가처분신청을 제기하겠다고 했다.

한 의원은 이날 본회의 5분발언을 통해 민주당 일당 독점 구조의 시의회를 전면 비판하기도 했다.

한 의원은 이 자리에서 “전주시의회 개혁을 위해 회초리를 들어달라”며 이기동 전 의장의 이해충돌 의혹을 제기했다.

그는 “이기동 전 의장은 그와 가족이 소유한 건설업체가 전주시와 18건의 수의계약을 체결해 감사원에 적발됐는데도 당당히 의장에 출마했다. 민주당 독점의 시의회는 그를 의장으로 선출했다”며 “민주당 의원들의 이 같은 작태는 도덕적 파산 선고를 내린 것과 다름없다”고 비판했다.

또 다수의 의원들이 전주경륜장 이전·신축을 요구하는 5분발언을 한 것과 관련해 “전주경륜장을 둘러싸고 이기동 전 의장과 가족이 땅과 건축물 등 37억 이상의 부동산을 소유하고 있다”며 그 배경에 의혹을 제기하기도 했다.

이기동 전 의장은 즉각 신상발언에 나서 한 의원의 주장을 정면 반박했다.

이 전 의장은 “감사원 감사는 전주시 집행부의 행정절차상 문제를 지적한 것으로 개인에 대한 법적 처분, 징계 요구는 없었다”며 “적발 당사자인 것처럼 표현한 것은 명백한 허위”라고 밝혔다. 이어 “전주경륜장 이전·신축과 관련해 개입한 적도 없다”고 덧붙였다.

그러면서 “한 의원의 발언이 특정 개인을 넘어 시의회 전체의 명예를 훼손한 사안이라고 판단된다”며 한 의원에 대한 추가 징계를 요구했다.

정의당 전북도당은 다음 날 성명을 통해 “이해충돌 의혹에는 침묵하고, 비판에는 징계로 보복한다”며 시의회를 저격했다.

정의당 전북도당은 “이기동 전 의장의 대표발의로 전주시의원 31명이 한 의원의 발언을 문제 삼아 징계 요구의 건을 발의했다”며 “이는 비판의 내용이 불편하다는 이유로 입을 막겠다는 정치적 보복”이라고 밝혔다.

이와 관련 정의당 전북도당은 전주시의회에 한승우 의원에 대한 징계 요구 철회, 이기동 전 의장과 관련된 이해충돌 의혹 조사를 요구했다.

