최백렬 전북연구원장 후보자, 23일 인사청문

전북도의회 기획행정위, 전주완주통합·새만금특자체 등 갈등 해결 방안 질의 예정

전북특별자치도의회가 최백렬 신임 전북연구원장 후보자에 대한 송곳 청문회를 예고했다.

전북자치도의회 기획행정위원회(위원장 최형열)는 23일 오후 최백렬 전북연구원장 후보자(64)에 대한 인사청문회를 연다고 22일 밝혔다.

도의회는 소관 상임위원회인 기행위 소속 도의원 7명과 의장 추천 도의원 4명 등 청문위원 11명으로 인사청문위원회를 구성했다.

인사청문회는 직무수행계획 발표 등 업무능력 검증과 도덕성 검증을 위한 일문일답 형태로 진행되며, 24일 경과보고서 작성 및 채택, 26일 인사청문 결과 도지사 송부 등의 일정으로 진행된다.

특히 기행위는 신임 후보자에 대해 전주완주 통합문제와 새만금특별자치단체 설치관련 갈등해결 방안, 전북도 공모사업 대응 부실, 예타통과 및 면제사업 확대 등을 질의할 예정인 것으로 전해졌다.

또 연구원의 독립성 확보 및 연구 인력 능력 개발 방안, 전임 원장 중도사퇴 관련 3년 임기 완수에 대한 의지도 물을 예정이다.

이번 원장 공모에는 12명이 도전했다.

현 전북대 무역학과 교수인 최 후보자는 전주고등학교와 전북대 무역학과를 졸업하고 전북대에서 경제학 박사학위를 취득했으며, 전북대 대학본부 대외협력 부총장, 교무처장, 학생처 부처장 등을 역임했다.

최형열 위원장은 “주요 검증사항의 경우 전북연구원이 전북특별자치도의 ‘씽크탱크’라는 점을 감안해 구체적으로 준비했다”며 “아울러 정치적으로 출마를 위해 중토 사퇴 등의 문제가 없도록 임기 완료 의사에 대한 질의도 구체적으로 하는 등 꼼꼼한 청문을 실시할 것”이라고 말했다.

