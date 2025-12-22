전북특별법 1년, 특례 실행 성과 가시화

131개 특례 75개 사업화…61개 과제 시행 중 산업·민생 전반서 도민 체감 성과 확대

전북특별법 시군 대표특례도./사진=전북도.

전북특별자치도는 전북특별법 시행 1년을 맞아 지방분권 확대를 바탕으로 지역 경쟁력과 미래 성장 기반을 강화하는 성과를 이어가고 있다고 22일 밝혔다.

전북자치도는 이날 김종훈 경제부지사 주재로 ‘2025년 전북특별법 특례 실행 추진성과 보고회’를 열고, 특별법 시행 이후 1년간의 추진 성과를 점검하고 향후 방향을 논의했다.

전북특별법에는 농생명·문화관광·고령친화·미래첨단·민생특화 등 5대 분야 131개 특례가 담겼다.

전북도는 이를 75개 사업화 과제로 구체화해 추진 중이며, 이 가운데 61개 과제가 이미 시행에 들어갔다. 나머지 과제도 조례 제정과 관계 부처 협의 등을 거쳐 단계적으로 추진할 계획이다.

도는 특례를 활용해 핵심 산업 생태계 조성과 기반 구축에 속도를 냈다.

농생명산업지구 6곳과 예비지구 2곳, 해양문화유산지구 등을 지정하며 시행 1년 만에 산업 거점 체계를 구축했다. 고령친화산업 분야에서는 복합단지 5개년 진흥계획을 수립하고, 2026년 국비를 확보해 단지 조성 기반을 마련했다. 이차전지, 바이오, 무인이동체 등 미래첨단산업 전환을 위한 연구·실증 인프라도 확충했다.

민생 분야에서도 새만금고용특구 지원단을 통해 600명의 구직자를 발굴해 196명을 취업으로 연계했고, 보건·안전 분야에서는 감염병 대응과 화재안전물품 지원을 확대했다. 수산 분야에서는 마을어장과 시험어업을 추진해 어업 현장의 숙원을 해결했다.

아울러 도는 현재 85건, 3조 2421억원 규모의 특례 연계사업을 추진 중이다.

김 부지사는 “특례가 현장에서 실행되기 시작한 의미 있는 1년이었다”며 “내년에는 성과를 더욱 확장해 도민이 체감하는 변화를 만들어가겠다”고 말했다.

이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지