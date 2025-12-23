한국기자협회 “소외된 이웃을 위한 작은 씨앗이 사랑의 열매가 되길”

사랑의열매에 성금 1000만원 기탁

한국기자협회는 23일 서울 중구 세종대로에 위치한 사회복지공동모금회를 찾아 이웃사랑 성금 1000만원을 기탁했다. 이날 한국기자협회 박종현 회장(왼쪽 네번째)과 사랑의 열매 김병준 회장(왼쪽 다섯번째)을 비롯해 임원들이 기념촬영을 하고 있다. 한국기자협회 제공

한국기자협회(회장 박종현)는 23일 사회복지공동모금회(회장 김병준)를 방문해 이웃사랑 성금 1000만원을 기탁했다.

사랑의열매 회관에서 진행된 성금 전달식에는 한국기자협회 박종현 회장을 비롯해 김은지(시사IN), 김봉철(아주경제) 부회장, 김용만 사무총장, 사랑의열매 김병준 회장, 황인식 사무총장, 심정미 홍보미디어본부장 등 관계자들이 함께했다.

한국기자협회 박종현 회장은 “기자들의 작은 나눔이 사회적 약자와 소외된 이웃을 향한 작은 사랑의 씨앗이 되고 많은 이들의 관심으로 풍성한 열매가 맺히길 기대한다”며 “추운 겨울 따뜻한 온정으로 모두가 행복 가득한 사회가 됐으면 좋겠다”고 밝혔다.

사랑의열매 김병준 회장은 “언론 자유와 민주주의 발전을 위해 오랜 시간 역할을 해 온 한국기자협회가 나눔 실천으로 사회적 책임을 함께해 주고 계신 데 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 사랑의열매와 한국기자협회가 사회문제 해결과 국민의 행복을 위해 의미 있는 행동을 이어가길 바란다”고 덧붙였다.

한국기자협회는 전국 신문·방송·통신·인터넷 언론 소속 현직 기자 1만 2000명이 회원으로 활동하고 있는 언론단체로 2012년부터 매년 사랑의열매에 이웃사랑 성금을 전달하고 있다.

육경근 기자

