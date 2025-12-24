고창군 오리 농가서 고병원성 조류인플루엔자 확진

[연합뉴스 자료사진]

전북특별자치도는 고창군 부안면 육용오리 농장에서 검출된 H5형 항원이 H5N1형 고병원성 조류인플루엔자(AI)로 확인됐다고 24일 밝혔다.

이는 올겨울 도내 두 번째 고병원성 AI로, 전국적으로는 21번째 확진 사례다.

현재 해당 농장에서는 육용오리 8천 마리에 대해 살처분이 진행되고 있다.

도는 추가 확산을 막기 위해 발생 농장을 중심으로 반경 10㎞를 방역지역으로 설정하고, 지역 가금농장 36곳을 대상으로 이동 제한과 집중 소독을 실시하고 있다.

방역지역에는 전용 소독 차량을 배치해 농장 진출입로와 주요 통행로에 대한 소독도 강화했다.

전북도 관계자는 "조류인플루엔자 예방과 확산 방지를 위해 축산 관련 종사자는 철새도래지 출입을 금지하고 농장 출입 차량 및 출입자 소독, 장화 교체, 매일 축사 내·외부 소독 등 방역 수칙을 철저히 준수해 달라"고 당부했다.

