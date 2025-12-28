이전기사
무주라이온스클럽, 장학금 200만 원 기탁
UPDATE 2025-12-28 15:48 (Sun)
무주라이온스클럽, 장학금 200만 원 기탁

김효종 웹승인 2025-12-28 09:05 수정 2025-12-28 14:01 
2015년부터 어려운 이웃 위한 성금·성품 기탁에 앞장

무주라이온스클럽이 지난 26일 (재)무주군교육발전장학재단에 장학금 200만 원을 기탁했다. /무주군 제공

무주라이온스클럽(회장 길명섭)이 지난 26일 (재)무주군교육발전장학재단에 장학금 200만 원을 기탁했다. 

길명섭 회장은 “작은 관심이 큰 변화를 만든다는 마음으로 회원들과 지역인재를 키우는 일에 동참하게 돼 보람을 느낀다”라며, “무주의 아이들이 더 나은 교육 환경에서 공부하고, 잠재력을 발휘해 꿈을 찾아갈 수 있도록 항상 관심을 기울이겠다”라고 밝혔다.    

무주라이온스클럽은 국제라이온스협회에 소속된 지역 봉사단체로, 지난 2015년부터 어려운 이웃을 위한 성금과 성품을 기탁하고 지역인재 양성에 앞장서는 등 지역사회의 귀감이 되고 있다.

무주=김효종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#무주군
김효종 hjk4569@daum.net
