완주군의회, 전북권 보훈병원 건립 촉구

김규성 의원 대표 발의 “의료 사각지대 해소 시급”

완주군의회 11일 열린 제298회 임시회 제2차 본회의에서 김규성 의원이 대표 발의한 ‘전북특별자치도 국가유공자 의료시설 건립 건의안’을 만장일치로 채택했다고 밝혔다.

이번 건의안은 전북자치도 내 보훈병원이 전무해 도내 국가유공자들이 타 지역으로 장거리 진료를 떠나야 하는 현실을 지적하고, 보훈 의료 공백 해소를 위한 국책사업 추진을 촉구하기 위해 마련됐다.

김규성 의원은 제안 설명에서 “완주군 2,000여 명을 포함해 전북자치도에는 약 3만 2,000여 명의 보훈대상자가 거주하고 있음에도 보훈병원이 단 한 곳도 없다”며 “국가유공자에 대한 예우가 지역 간 의료 격차로 인해 훼손되고 있다”고 강조했다.

이어 “도내 종합병원급 위탁병원이 6곳에 불과해 재활과 장기 치료 수요를 감당하기에는 한계가 있다”며 “고령의 보훈대상자들이 적절한 치료를 받기 위해 타 시·도로 이동해야 하는 상황은 건강권 침해를 넘어 의료 사각지대를 초래하고 있다”고 지적했다.

군의회는 최근 국회에서 보훈의료기관 범위를 공공의료기관까지 확대하는 법안이 가결되는 등 제도적 보완이 이뤄지고 있지만, 전북 지역의 근본적인 의료 기반 확충 없이는 실효성이 떨어질 수밖에 없다는 입장이다.

김 의원은 특히 전북권 보훈병원 설립의 지리적 이점을 강조하며 “전북에 보훈병원이 조성될 경우 전북은 물론 논산·계룡 등 충남 남부권까지 포괄하는 광역 단위 보훈의료 체계 구축이 가능하다”고 밝혔다.

