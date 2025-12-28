[리뷰] 왕기석 명창 3대가 잇는 소리의 힘…‘맛있는 창극 다섯바탕뎐’

지난 27일 한벽문화관서 열린 왕기석창극단 기획공연 ‘맛있는 창극 다섯바탕뎐’ 왕기석 명창과 제자, 제자의 제자 등 3대가 함께, 전통 소리 현재성과 계승 가능성 제시

지난 27일 열린 왕기석창극단의 기획공연 ‘맛있는 창극 다섯바탕뎐’ 중 심청 무대. /전현아 기자

전통 소리의 진수를 한 상 가득 차려낸 무대였다.

왕기석창극단의 기획공연 ‘맛있는 창극 다섯바탕뎐’이 지난 27일 전주 한벽문화관 한벽극장에서 열리며 연말 전주의 소리판을 뜨겁게 달궜다. 약 2시간 동안 이어진 이날 공연은 판소리 다섯바탕의 정수를 통해 전통 창극의 깊이와 오늘의 현재성을 함께 확인하는 자리였다.

공연 시작 전부터 극장 로비는 관람객들로 붐볐다. 왕기석창극단의 첫 전주 공연이라는 점과 함께, 판소리 다섯바탕의 대표적인 눈대목을 한 무대에서 만날 수 있다는 기대감이 객석을 가득 채웠다. 무대는 익숙한 레퍼토리에서 출발했지만, 단순한 하이라이트 나열에 머무르지 않았다. 왕기석 명창의 축적된 소리 내공과 제자들의 단단한 수련이 어우러지며 ‘입체창극’이라는 기획 의도를 설득력 있게 구현해냈다.

지난 27일 열린 왕기석창극단의 기획공연 ‘맛있는 창극 다섯바탕뎐’ 중 흥보가 무대. /전현아 기자

공연은 적벽가 중 ‘조자룡 활 쏘는 대목’으로 힘차게 막을 올렸다. 장쾌한 소리와 긴 호흡은 관객을 단숨에 소리판 한가운데로 끌어당겼다. 이어 춘향가의 어사·장모 상봉 대목에서는 해학과 풍자가 살아났고, 흥보가 화초장 대목에서는 판소리 특유의 익살과 서민적 정서가 극장 안을 웃음으로 채웠다. 심청가의 심봉사 눈 뜨는 대목에 이르러서는 분위기가 일순 숙연해지며 객석은 울음바다로 바뀌었고, 수궁가의 토끼 배 가르는 대목에서는 다시 경쾌한 웃음이 터져 나왔다. 웃음과 눈물이 교차하는 소리판의 본령이 고스란히 살아난 순간들이었다.

지난 27일 열린 왕기석창극단의 기획공연 ‘맛있는 창극 다섯바탕뎐’ 중 수궁가 무대. /전현아 기자

특히 인상 깊었던 대목은 왕기석 명창과 그의 제자, 또 그 제자의 제자까지 3대가 한 무대에 오른 점이다. 세대가 겹겹이 이어지며 쌓아 올린 소리는 판소리가 과거에 머문 전통이 아니라, 지금 이 순간에도 살아 숨 쉬는 예술임을 보여줬다. 왕 명창이 중심을 단단히 잡고, 그 위에 제자들의 기량과 젊은 소리꾼들의 생동감이 더해지며 무대는 자연스러운 호흡을 이어갔다.

이번 공연은 창극단의 첫 전주 무대라는 점에서 앞으로의 행보를 가늠하게 하는 자리이기도 했다. 전통을 보존하는 데 그치지 않고, 다섯바탕이라는 익숙한 레퍼토리를 통해 관객과의 접점을 넓히겠다는 방향성이 분명히 드러났다. 과장된 연출 없이 소리와 서사에 집중한 무대는 ‘전통 창극이 오늘의 관객과 어떻게 만날 수 있는가’에 대한 하나의 답을 제시했다.

이날 ‘맛있는 창극 다섯바탕뎐’은 단순한 연말 공연을 넘어, 왕기석창극단이 전주에서 펼쳐갈 새로운 소리판의 출발을 알리는 무대로 남았다. 해학과 비애, 전통과 현재가 어우러진 소리의 진수성찬은 관객들에게 긴 여운을 남기며 막을 내렸다.

전현아 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지