실패와 무력감의 시간서 태어난 연극 ‘구덩이'

오는 29~30일, 창작소극장서 총 3회차 무대 통해 조용한 위로 전해

창작연극 ‘구덩이’ 포스터/사진=창작소극장 제공

깊은 밤, 산속이라는 폐쇄된 공간에서 시작되는 두 사람의 삽질은 곧 인간의 내면을 파고드는 질문으로 확장된다.

창작연극 ‘구덩이’가 오는 29~30일, 창작소극장 무대에 오른다. 공연은 29일 오후 7시, 30일 오후 5시와 7시, 총 세 차례 진행되며 러닝타임은 30분이다.

작품은 서로를 잘 알지 못하는 두 인물이 한밤중 산에 올라 구덩이를 파기 시작하며 전개된다. 멀끔한 정장 차림의 여자는 아무런 이유도 설명하지 않은 채 서툰 손놀림으로 땅을 파고, 별이 쏟아지는 밤에 우산을 든 남자는 그 모습이 답답해 대신 삽을 잡는다. 말없이 삽을 주거니 받거니 하는 사이, 정체를 알 수 없는 짐승의 울음소리가 점점 가까워지고 두 사람의 삽질은 점점 더 빨라진다.

작품은 실패와 좌절, 수치심과 죄책감, 두려움과 무력감 등 삶의 바닥에서 마주하는 감정들을 상징적인 상황으로 풀어낸 작품이다. 작가는 바닥에 떨어진 상태에서 이 글을 쓰기 시작했다고 밝힌다. 끝났다는 생각이 수없이 들더라도 끝은 쉽게 오지 않으며, 불빛 한 점 없는 미궁 속에서도 버티며 나아가는 사람들이 있다는 사실이 자신을 지탱해 주었다는 고백은 작품의 정서로 고스란히 스며 있다.

특히 ‘구덩이를 파는 행위’와 ‘우산’이라는 대비되는 상징은 절망 속에서도 완전히 무너지지 않기 위한 최소한의 선택을 떠올리게 한다. 도망치고 싶은 순간마다 “도망치지 말고 우산이라도 펼쳐 보라”는 내면의 외침은 무대 위 두 인물의 행동을 통해 관객에게 조용히 전달한다.

재)전북특별자치도문화관광재단 ‘2025 문화예술육성지원사업’에 선정돼 보조금을 지원받아 제작이번 공연은 최나솔·이종화가 주최하며, 이정이 극작을, 이종화·김서영이 연출을 맡았다. 공연의 티켓 예매는 포스터 내부에 첨부된 QR코드를 통해 가능하다.

전현아 기자

