장수군 연말 지역사회 온정의 손길 잇따라

장수군건설협의회 이대운 회장과 임원진 이웃돕기 성금 기탁. /사진제공=장수군

연말을 맞아 장수군에 지역 각계각층의 온정의 손길이 이어지며 ‘나눔 릴레이’가 확산되고 있다.

장수군건설협의회(회장 이대운)는 지난 26일 군청을 찾아 이웃돕기 성금 300만 원을 기탁했다.

이번 기탁은 지역 내 취약계층이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 돕기 위한 취지로 마련됐으며 전달식에는 이대운 회장을 비롯한 협의회 관계자들이 참석해 나눔의 의미를 더했다.

장수군건설협의회는 장수군 소재 전문건설업체들로 구성된 단체로 지역 건설산업의 건전한 발전과 사회적 책임 실천을 병행하며 매년 다양한 봉사·후원 활동을 이어오고 있다.

재장전주공고 동문회 배회감지기 3대 기탁. /사진제공=장수군

같은 날 재장전주공업고등학교 동문회도 군에 치매노인 배회감지기 3대(100만원 상당)를 기탁했다.

이번 후원은 치매환자의 실종을 예방하고 보호자의 돌봄 부담을 덜기 위한 취지로 마련됐으며 동문회원들이 뜻을 모아 준비한 물품으로 연말 나눔의 의미를 더했다.

재장전주공고 동문회는 매년 이웃돕기 성금과 복지 물품을 꾸준히 기탁하며 장수군 취약계층을 위한 생활 밀착형 나눔 활동을 지속해 오고 있다.

번암면 개인택시 기사 임종남 씨. /사진제공=장수군

또한 번암면에서 개인택시를 운영 중인 임종남 씨도 연말연시를 맞아 이웃돕기 성금 100만원을 기탁했다.

임 씨는 생업에 종사하면서도 매년 연말 성금을 전달하며 지역사회에 따뜻한 나눔의 메시지를 꾸준히 전해오고 있다.

최훈식 군수는 “지역 각계각층에서 이어지는 따뜻한 나눔이 취약계층에게 큰 힘이 되고 있다”며 “기탁된 성금과 물품은 도움이 필요한 이웃들에게 투명하고 공정하게 전달될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

장수=이재진 기자

