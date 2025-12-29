李대통령, 29일 청와대 첫 출근

오전 9시 13분 도착…참모와 차담회 후 위기관리센터 방문

이재명 대통령이 29일 대통령실 이전 작업이 마무리된 청와대 본관으로 첫 출근하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 29일 청와대 복귀 첫날 집무를 시작했다.

이 대통령은 이날 오전 9시 13분께 전용차를 타고 청와대 경내로 들어섰다.

이 대통령의 차량이 지나는 길 앞에는 지지자들이 태극기를 들고 “이재명 만세” 등을 연호하며 첫 청와대 출근을 환영했다.

현직 대통령이 청와대로 출근한 것은 문재인 전 대통령 퇴임일인 2022년 5월 9일로부터 1330일 만이다.

이 대통령은 본관 앞에서 자신을 기다리던 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등 참모진을 향해 “왜 나와 있어요? 아, 이사 기념으로?”라고 농담을 건네기도 했다.

이 대통령은 이후 본관에서 참모들과 차담회를 갖고, 청와대 내부의 국가위기관리센터를 방문해 안보 대비 태세 등을 점검했다.

앞서 이날 오전 0시를 기해 청와대에 한국 국가수반을 상징하는 봉황기가 게양됐다. 대통령실의 공식 명칭도 ‘청와대’로 환원됐다.

이재명 대통령이 청와대로 출근한 29일 청와대 본관 앞에 걸린 봉황기와 태극기가 바람에 펄럭이고 있다. /연합뉴스 제공

서울=김준호 기자

