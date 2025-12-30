[ESG경영 선도하는 전북기업] 휴비스 전주공장 “SHE 철학은 시대의 사명”

온실가스 배출 최소화와 생산설비 고효율화 등 진행, 에너지 소비 절감 추진 직장인 아침밥 나눔 등 여러 지역 행사 꾸준히 진행, 일상 속 ESG경영 실천

휴비스 전주공장 1공장. 사진= 김경수 기자

휴비스 전주공장(공장장 백승덕)이 친환경 생산체계와 안전·보건 중심의 경영철학을 바탕으로 지역에 뿌리내린 ESG 경영의 선도주자로 자리매김하고 있다. 휴비스는 안전(Safety), 건강(Health), 환경(Environment)을 핵심가치로 하는 ‘SHE 철학’을 경영원칙으로 삼고, 이를 제조 현장과 지역사회 활동 전반에 적용하고 있다.

전주공장은 공장 운영 과정에서 에너지 사용을 줄이고 온실가스 배출을 최소화하는 데 초점을 맞추고 있다.

휴비스 전주공장 2공장 건물 옥상에 설치된 태양광 시설. 사진=김경수 기자

생산설비의 고효율화와 공정 개선을 통해 에너지 소비를 절감하는 한편, 공장 내 태양광 발전 설비를 운영해 재생에너지 사용 비중을 확대한다는 방침이다. 전력 사용 구조를 개선함으로써 제조 과정에서 발생하는 환경부담을 줄이는 것이 목표다.

또한 휴비스는 원료 중합부터 방사, 제품 사용과 폐기까지 전 공정을 고려한 탄소관리 체계를 구축해 운영하고 있다. 직접배출과 간접배출은 물론, 원료 조달과 운송, 폐기 단계에서 발생하는 배출까지 관리 범위를 넓혀 공정 전반에서의 탄소 저감을 추진하고 있다. 이러한 체계는 장기적인 탄소중립 실현을 염두에 둔 전략의 일환이다.

자원순환 분야에서도 전주공장은 다양한 친환경 소재 생산을 이어가고 있다. 폐페트병과 폐플라스틱을 재활용한 리사이클 섬유 생산은 물론, 자동차 폐차 과정에서 회수된 시트 벨트 섬유를 부직포로 가공해 차량 내장재로 활용하는 순환 구조를 갖췄다. 이를 통해 폐기물 발생을 줄이고 원유 사용 의존도를 낮추는 효과를 거두고 있다.

생분해 소재 개발도 주요 과제 중 하나다. 기존 PET와 유사한 물성을 유지하면서도 일정 조건에서 미생물에 의해 분해되는 생분해 PET 섬유를 적용해, 사용 이후 환경 잔존 문제를 줄이는 데 기여하고 있다. 이러한 소재는 의류·산업용·생활용 등 다양한 분야로 활용 범위를 넓히고 있다.

휴비스 전주공장 1공장 내부에 설치된 속도 측정기가 태양광 시설로 운영되고 있다. 김경수 기자

휴비스 전주공장은 제조 현장에 국한되지 않는 ‘일상 속 ESG경영’을 추구한다. 지역 직장인을 대상으로 한 아침밥 나눔 활동을 비롯해 각종 지역행사와 사회공헌활동에 꾸준히 참여하며 지역사회와의 상생을 이어가고 있다. 안전하고 건강한 일터 조성과 더불어 지역과 함께하는 기업 역할을 강화하겠다는 취지다.

휴비스 전주공장 백승덕 공장장은 “ESG경영이 기업생존을 위한 필수요소이다”며 “환경보호와 산업안전을 최우선 가치로 삼아 친환경 생산체계 구축과 안전관리 강화를 지속적으로 추진하겠다”고 강조했다. <끝>

김경수 기자

