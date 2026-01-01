김관영 지사 “자산운용 인센티브가 전주 제3금융중심지 열쇠”

김 지사, 이재명 대통령 국무회의 발언 환영 김성주 국민연금 이사장 “실현 가능한 방안 찾겠다”

김관영 전북특별자치도지사가 지역 자산운용사에 대한 인센티브 제공이 전주 제3금융중심지 지정의 핵심 해법이 될 수 있다는 점을 강조했다.

김 지사는 지난달 31일 출입 기자단 간담회에서 전날 국무회의에서 나온 대통령 발언에 대해 “지역에 있는 자산운용사에 운용자산 배분 등 인센티브를 주면 제3금융중심지 지정에 결정적인 작용을 할 것”이라고 환영의 뜻을 나타냈다.

앞서 이재명 대통령은 청와대에서 열린 국무회의에서 전주로 이전한 국민연금공단을 언급하며 “주말이면 직원들이 서울로 가고 지역으로 이전한 기업도 많지 않다”고 지적했다.

이어 김용범 정책실장이 제안한 운용자산 배분 시 지역 내 운용사에 우선권을 주는 방안을 소개하며 “훌륭한 아이디어”라고 평가했다.

김 지사는 “그동안 지역에 따라 금융기관에 자산을 차등 배분하면 역차별 논란이 제기돼 왔지만, 대통령이 직접 언급한 만큼 제도 개선의 물꼬가 트였다”며 “지역에 온 금융기관에 실질적인 인센티브를 주면 오지 말라고 해도 올 것”이라고 말했다.

이어 “현재 해외 자산운용기관 15곳을 유치했지만 대부분 소규모 사무실에 그치고 있다”며 “일정 규모의 자산운용사가 들어오면 국제금융센터 입주도 속도를 낼 것”이라고 내다봤다.

김성주 국민연금공단 이사장도 이날 SNS를 통해 대통령 발언에 공감 입장을 밝혔다.

김 이사장은 페이스북에 올린 글에서 “과거 자산운용사가 지역에 이전하거나 사무소를 설치할 경우 인센티브를 주는 방안을 추진했으나 국가계약법 위반 논란으로 무산됐다”며 “대통령의 언급을 계기로 실현 가능한 방안을 다시 찾아 금융생태계 조성과 균형발전이라는 목표를 이뤄가겠다”고 밝혔다.

국민연금공단의 지역경제 활성화에 대한 문제에 대해 대통령과 공단 이사장, 도지사까지 언급하면서 향후 이에 대한 정책 구상이 이어질 것으로 전망되고 있다.

실제 공단이전 10년 동안 지역내에서는 사무실만 이전했을뿐 지역환원이나 경제활성화에 보탬은 거의 없다는 지적이 계속돼 왔다.

