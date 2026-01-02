김제, 교동골작은도서관 ‘온(溫)방학 클래스’ 운영

김제시청 전경

김제시는 교동골작은도서관이 겨울방학을 맞아 아동을 위한 특별 프로그램인 ‘온(溫)방학 클래스’를 운영한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 김제교육지원청의 학교밖 늘봄 사업의 일환으로 추진되며, 방학 기간 동안 돌봄이 필요한 아동들에게 다양한 학습과 체험의 기회를 제공해 돌봄 공백 해소와 학습 지원을 목적으로 하고 있다.

프로그램은 아동의 오감을 자극하고 창의성과 협동심을 키울 수 있도록 창의보드게임, 키즈 쿠킹, 칼림바·텅드럼 악기연주, 그림책놀이, 전래놀이, 도예 및 공예 활동 등으로 다양하게 구성돼 운영될 예정이다.

프로그램은 초등학교 1~5학년을 대상으로 하며, 오는 19일부터 2월 13일까지 진행되며, 프로그램 관련한 자세한 사항은 교동골작은도서관으로 문의하면 된다.

김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지