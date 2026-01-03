10만 완주, 수소·피지컬AI 중심도시로

유희태 완주군수 신년 기자간담회…산업·도시 ·삶의 질 도약 제시 수소 상용모빌리티 특화단지 조성 ·피지컬AI 본사업 유치 총력

유희태 완주군수가 2일 기자간담회를 통해 2026년 군정 계획을 밝히고 있다. 완주군

유희태 완주군수는 2일 신년 기자간담회에서 `글로벌 수소도시와 피지컬 AI 선도도시, 문화선도산단`을 3대 신성장동력으로 삼아 지속가능한 성장기반을 확고이 다지겠다고 2026년 군정방향을 제시했다.

유 군수는 “올 완주군 사자성어로 정한 유지경성(有志竟成)의 각오로 10만 완주를 경제도시 1번지이자 행복지수 1번지, 글로벌 수소·피지컬 AI 중심도시로 도약시키겠다”고 밝혔다.

완주군은 2026년을 수소경제 도약의 원년으로 삼아 지난달 정부 예타를 통과한 수소특화 국가산업단지 조성사업을 차질 없이 추진할 계획이다. 또 완주군 5개 산업단지를 중심으로 국내 최대 규모의 수소 상용모빌리티 특화단지 조성을 추진하며, 수소산업 관련 시험·인증·안전센터 등 수소생태계 인프라 확충에도 속도를 낸다.

유 군수는 피지컬 AI 육성에도 강한 의지를 표명했다. 지난해 정부의 피지컬 AI 선도도시조성 시범사업으로 완주군 이서면 일원이 피지컬 AI 실증단지로 선정되면서 일단 선점한 만큼 1조원 규모의 본 사업 유치에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

이서면 일원에 조성되는 피지컬 AI 싫증단지 시범사업 추진을 위해 219억원의 국비가 확보됐으며, 여기에 현대자동차와 전북대학교 등 산학연 16개 기관이 참여한다.

전국 최초로 추진 중인 문화선도산업단지 조성사업도 새해 군정의 중요한 축이다. 군은 산단 환경·경관 개선과 문화콘텐츠 확충을 통해 산업과 문화가 공존하는 새로운 산업단지 모델을 만들 계획이다.

랜드마크 조성, 청년문화센터 건립, 노후공장 청년친화 리뉴얼, 문화콘텐츠 활성화 사업 등을 통해 산업단지를 일터이자 문화공간으로 전환하고, 청년과 기업이 함께 성장하는 산단 생태계를 구축한다.

완주군은 이들 3대 신성장동력 사업을 중심으로 `10만 완주시대 4대 성장전략`을 제시했다. △도시성장 가속화 △경제상징 가속화 △행복성장 지속화 △읍면 성장 특성화가 그것이다.

도시성장 분야에서 삼례·봉동·용진권역 연담화를 통한 도시성장 구심축을 형성하고, 신규택지개발과 광역교통망 확충으로 정주여건을 획기적으로 개선한다.

경제 분야에서는 신규 산업단지 조성과 함께 기존 산단의 AI 자율제조 전환을 지원하고, AI·방위산업·신재생에너지 등 미래 성장산업을 체계적으로 도입한다. 또한 삼례역 고속열차 정차 추진, 광역 물류·교통 인프라 확충을 통해 기업 활동 기반을 강화한다.

행복성장을 위해 탄소중립 ESG경영과 완주형 기본사회 모델을 확산하고, 체육·문화·복지 인프라를 확충해 군민 체감 행복도를 높인다. 읍면별 특성을 살린 균형발전 전략으로 농촌과 도심이 함께 성장하는 구조도 마련한다.

유 군수는 “2026년은 완주군이 양적 성장을 넘어 질적 성장을 완성하는 전환점이 될 것”이라며 “군민 모두가 변화를 체감하고 자부심을 느낄 수 있는 완주를 만들겠다”고 말했다.

완주=김원용 기자

