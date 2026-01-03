이전기사
이종훈 신임 완주 부군수 “수소산업 거점 뒷받침”
UPDATE 2026-01-03 14:19 (Sat)
이종훈 신임 완주 부군수 “수소산업 거점 뒷받침”

김원용 웹승인 2026-01-03 13:09 수정 2026-01-03 13:09

이종훈 완주군 부군수(사진 오른쪽)가 유희태 군수로부터 임명장을 받고 있다.

“완주군은 군단위에서 드물게 성장하고, 미래비전이 많은 지자체입니다. 더 나은 완주군을 위해 군민과 소통하고, 청원들의 사기 진작을 위해 노력하겠습니다.”

이종훈 신임 완주부군수(57)는 전북도 에너지수소산업 과장으로 활동했던 경험을 살려 수소산업 특화에 공을 들이고 있는 완주군이 전국적인 수소산업 거점이 되도록 뒷받침하겠다는 포부를 밝혔다. 민선 8~9기 전환기에 마무리와 새 준비를 차질없이 관리하도록 하겠다고도 덧붙였다.

1988년 전남체신청에서 공직을 시작했으며, 2009년 전북도로 전입한 후 기획조정실 대도약기획단 단장, 일자리경제본부 일자리경제정책관, 도지사 비서실장, 미래산업국 에너지수소산업과장 등을 지내는 등 행정 경험이 풍부하다. 성실성과 책임감, 부드러운 리더십이 그에게 따르는 인물평이다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#이종훈 #완주군 부군수 #취임
김원용 kimwy@jjan.kr
