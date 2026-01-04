전북대병원, 2025 의료질평가 전체 영역 1등급

Trend news
전북대학교병원이 보건복지부가 실시한 ‘2025년 의료질평가’에서 전체 영역 1등급을 받았다고 4일 밝혔다.
의료질평가 제도는 의료의 질을 높이는데 기여한 의료기관을 지원해 국민에게 수준 높은 의료 서비스를 제공하기 위해 시행되고 있다.
전북대병원은 △환자안전 △의료의 질 △공공성 △전달체계 및 지원활동 △교육수련 △연구개발 등 6개 부문에서 1등급을 획득했다.
양종철 전북대병원장은 “이번 결과는 병원의 기본 역할을 충실히 수행해 온 구성원들의 노력의 결실”이라며 “앞으로도 의료의 질을 지속적으로 높이고, 지역사회와 국민에게 신뢰받는 공공의료기관으로서의 책임을 다하겠다”고 말했다.
