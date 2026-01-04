전북도, 전국 지적·드론측량 경진대회 개최지 선정

5월 남원서 1000여 명 참가, 지역경제 활성화 등 기대

전북특별자치도가 국토교통부 주관 전국 지적·드론측량 경진대회 개최지로 최종 선정됐다.

전북자치도는 측량·공간정보 분야 종사자의 역량 강화와 미래 인재 양성을 목표로 해마다 열리는 전국 지적·드론측량 경진대회를 올해 5월 남원에서 개최한다고 4일 밝혔다. 충남(2024년), 부산(2025년)에 이어 세 번째 개최지다.

이번 대회는 전북도와 남원시, LX전북본부가 협력해 유치했으며, 지적측량과 세부측량, 드론측량 등 3개 부문에서 경연이 펼쳐진다.

대회는 공무원과 측량업 종사자, 관련 학과 대학생 등 전국에서 1000여 명이 참가할 예정이며, 단순한 기술 경연을 넘어 국토정보 분야 전문 인력 양성과 현장 실무 역량 강화를 위한 교육·교류의 장으로 운영된다.

도는 자체 평가를 통해 선발한 도 대표 선수단을 출전시킬 계획이다.

지적, 세부측량은 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위해 필지의 경계, 좌표 및 면적을 결정하는 측량이다.

드론측량은 기존의 지상기반 측량방식과 달리 드론을 활용해 토지를 항공 촬영하고, 이를 기반으로 수치정보영상 또는 3차원 지형정보를 제작해 토지의 경계, 좌표 및 면적을 정하는 측량을 말한다.

전북은 특히 전국 지적·드론측량 경진대회 개최지로 최종 선정되며 도내 드론 및 공간정보산업 발전에 새로운 전환점을 맞게 됐다.

대회 개최를 계기로 도내 드론 및 공간정보 산업에 대한 관심이 높아지고, 관련 산업 경쟁력 강화와 인재 양성에도 도움이 될 것으로 기대된다.

전국 참가자와 관계자 방문에 따른 숙박·음식·관광 소비 증가로 지역 상권 활성화 효과도 예상된다.

도 관계자는 “이번 대회 유치는 전북이 국가 공간정보산업의 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “기술 경쟁력 강화와 지역경제 활성화라는 두 가지 효과를 동시에 거둘 수 있을 것으로 본다”고 말했다.

김영호 기자

