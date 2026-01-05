이전기사
전북일보로고

강영석 전 익산 부시장, 김제시장 출마 선언
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-01-05 14:41 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 자치·의회

강영석 전 익산 부시장, 김제시장 출마 선언

백세종 웹승인 2026-01-05 13:52 수정 2026-01-05 13:53 
강 “김제 리더십 변화해야…수평·투명한 행정으로 김제 도약 이끌 것”

Second alt text
강영석 전 익산시 부시장이 5일 출마기자회견을 갖고 있다./백세종 기자

강영석 전 익산시 부시장(57)이 올해 지방선거에서 김제시장선거 출마를 공식 선언했다.

강 전 부시장은 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 “급변하는 시대에 맞춰 이제는 김제의 리더십도 변화해야 한다”며 “수직적 리더십을 넘어 공직자와 시민이 함께하는 수평적·투명한 행정으로 김제의 새로운 도약을 이끌겠다”고 포부를 밝혔다.

그러면서 강 전 부시장은 △효율 도시(모범 행정) △상생 도시(협동 행정) △성공 도시(창의 행정) 등의 행정혁신안을 내놨다.

그는 “시민과 함께라면 지금이 바로 김제를 위해 헌신할 적기다. 오늘 이후 더 낮은 자세로 현장으로 달려가 시민의 목소리를 정직하게 듣고 제대로 준비하겠다”고 말했다.

강영석 후보는 이날 기자회견 후 더불어민주당 전북도당을 방문해 복당 신청을 마친 뒤 본격적인 민심 행보에 나설 예정이다.

강 전 부지사는 김제시 성덕면 출생으로 김제중앙초·중앙중학교, 전주고등학교, 전북대 의대를 졸업했다. 공직에 입문한 뒤로 12년 간 김제시보건소 의사로 근무했으며 전북도청 국장, 익산시 부시장 등을 역임했다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#강영석 #김제시장 출마 #선거
백세종 103bell@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr