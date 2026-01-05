정읍시, 치매 치료관리비 확대 지원

치매안심센터 등록 치매환자 대상

정읍시치매안심센터 전경

정읍시가 1월부터 치매 치료비 지원의 소득 기준을 전면 폐지하고 모든 치매 환자에게 약제비를 지원한다.

이는 경제적 이유로 치료를 포기하는 시민이 없도록 하면서 시가 진단부터 치료까지 책임지는 ‘정읍형 치매책임제’를 본격 시행하는 것이다.

이번 ‘치매 치료 관리비 확대 지원 사업’은 갈수록 늘어나는 치매 환자와 그에 따른 가족들의 돌봄 부담을 경감하기 위해 마련된 선제적 조치다.

지원 대상은 정읍시에 주민등록을 두고 거주 중인 치매 환자로, 정읍시 치매안심센터에 등록만 하면 소득 재산과 관계없이 누구나 혜택을 받을 수 있다.

지원 범위는 치매 치료를 위한 약제비와 약을 처방받은 당일 발생하는 진료비의 본인 부담금이다.

지원 금액은 월 최대 3만원(연간 36만원) 한도 내에서 실비로 지급된다.

이학수 시장은 “치매 관리의 핵심은 조기 진단과 꾸준한 치료를 통해 증상이 중증으로 악화되는 것을 막는데 있다" 며 "시 차원의 관리 책임을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

정읍=임장훈 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지