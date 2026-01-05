익명의 기부자, 전주 인후3동에 이웃돕기 성금 쾌척

전주시

익명의 기부자가 지난 2일 “경제적 어려움을 겪는 저소득 청소년 가정에 전달해 달라”며 전주시 덕진구 인후3동 주민센터(동장 국승기) 동네복지팀에 35만 원을 기탁했다.

지난해 6월 처음으로 30만 원을 기탁한 이 기부자는 현재까지 매달 기부하고 있으며, 누적 금액만 637만 원에 달한다.

성금은 기부자의 뜻에 따라 전북사회복지공동모금회를 통해 관내 취약계층 청소년 가구의 학습 지원과 생계비 등 도움이 필요한 이웃에게 전달될 예정이다.

국승기 동장은 “1년이 넘는 긴 시간 동안 매달 정성을 모아주시는 기부자에게 감사드린다”며 “성금은 기부자의 마음을 담아 형편이 어려운 청소년 가정에 잘 전달하겠다”고 말했다.

강정원 기자

