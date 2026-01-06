[사설] 2차 공공기관 지방 이전, 총력 대응해야

새해 2차 공공기관 이전 논의가 다시 수면위로 떠올랐다. 전북의 전략적 대응과 실행력이 요구된다. 국토교통부가 ‘올해 2차 공공기관 이전계획을 확정하겠다’고 하면서 각 지자체들이 기존의 기관 유치목록을 재정비하면서 총력 대응에 나서고 있다. 전북지역 정치권과 지자체에서도 전략을 구체화하고 있다. 전북특별자치도는 지역 산업과 경제 특성을 반영해 54개 중점 유치 대상기관을 선정하고, 이에 맞춘 유치전략을 추진해 왔다. 이런 가운데 민주당 전북특별자치도당에서도 지난 5일 ‘정부의 2차 공공기관 이전이 확실하게 지역에 기여하도록 할 것’이라고 밝혔다. 특히 농협중앙회 등 농생명 관련 기관 이전을 강조했다. 사실 1차 공공기관 이전에서 전북은 우여곡절 끝에 국민연금공단이라는 상징적 기관을 유치했지만, 지역경제 활성화 등의 측면에서 기대한만큼의 파급효과를 거두지 못했다는 평가를 받았다.

‘전북에 꼭 필요한 기관이 무엇이냐’를 먼저 따져볼 필요성이 있다. 이런 측면에서 금융·연금 중심, 그리고 농생명·식품·바이오 분야에서의 선택과 집중 전략이 필요하다. 전국 각 지역에서 유치 대상 1순위로 꼽고 있는 농협중앙회에 관심이 쏠린다. 전북특별자치도가 유치 목표로 삼고 있는 54개 공공기관 중 최우선 기관도 바로 농협중앙회다. 농협중앙회가 전북에 오면 농생명 관련 50여개 연구기관과의 상승효과를 극대화할 수 있다. 또 국민연금 기금운용본부와 연계해 자산운용 중심의 제3금융중심지 조성에도 힘을 보탤 수 있다.

이같은 전략적 목표를 실현하기 위해 풀어야 할 과제가 만만치 않다. 전북이 유치 대상으로 삼은 기관 가운데 전북으로의 이전에 긍정적 의견을 보인 기관은 극히 적다. 해당 기관의 부정적 반응을 긍정적으로 돌려놓기 위해서는 중앙정부의 적극적인 추진 의지와 정치권과의 공조, 그리고 지자체의 맞춤형 유치 전략이 필요하다.

새해 전국이 다시 한번 수도권 공공기관을 끌어오기 위한 치열한 경쟁에 들어갔다. 지방이 앞으로 어떤 역할을 맡을 것인가를 둘러싼 싸움이다. 전북은 그동안 2차 공공기관 이전을 전북 대전환의 기회로 인식하고, 그 기회를 잡기 위해 차근차근 준비해왔다. 명분은 충분하다. 이제 전북에 필요한 것은 전략을 성과로 만들어내는 실행력이다.

