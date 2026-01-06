글로스터호텔그룹-트립닷컴, 전략적 파트너십 체결

전략적 파트너십을 위한 업무협약을 체결한 글로스터호텔그룹과 트립닷컴 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. /글로스터호텔그룹

호텔 위탁운영 전문기업인 글로스터호텔그룹이 원스톱 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴(Trip.com)과 전략적 파트너십을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약으로 양사는 △글로스터호텔의 트립닷컴 플랫폼 내 단독 상품 공동 개발 및 경쟁력 있는 요금 정책 시행 △양사 간 전략적 판매 제휴를 통한 수익 모델 다각화 △디지털 채널 및 트립닷컴 플랫폼 내 호텔 홍보 강화 등을 골자로 한 마케팅 및 판매 활성화를 위한 유기적 협력 체계를 구축하게 된다.

홍종민 트립닷컴 한국지사장은 “K-콘텐츠의 글로벌 영향력 확대 등으로 한국을 찾는 외국인 관광객이 증가하고 있다”며 “글로스터호텔그룹과의 이번 제휴가 양사 모두에게 의미 있는 성과를 창출할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

허인영 글로스터호텔그룹 최고재무관리자는 “전 세계 이용자를 보유한 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴과 전략적 파트너로 협력하게 되어 매우 뜻깊다”며 “이번 파트너십을 통해 글로벌 고객들에게 글로스터호텔의 경쟁력을 알리고, 인바운드 시장에서 입지를 강화하는 동시에 지속 가능한 성장 동력을 확보하는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

강정원 기자

